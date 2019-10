Černý humor

Pán bůh má určitě smysl pro černý humor. Moje dcera bude mít takzvané projektové dny. To jsou dny, kdy se neučí, ale děti se věnují hlouběji jednomu tématu. Dříve to byly například Karel IV., školy ve světě, apod. Tentokrát si mohly děti vybrat, ale dcerka zaváhala, všechna dobrá témata z dávnější historie byla rozebrána, tak se přihlásila na téma socialismus vs. kapitalismus. Může se tak těšit na návštěvu muzea komunismu a následné povídání a rozebírání poznatků…

Už se těším také. Moc se těším, až jí vytisknu tabulku státních rozpočtů a zadluženosti ČR před a po. Plány budování měst a obcí, školek, škol, dokonce jeslí a třeba nemocnic. Rychlost budování infrastruktury dříve a dnes, bytová politiky dříve a dnes, zaměstnanost atd., atd. A k tomu současné tabulky ukazující odliv zisků za hranice a tabulky o průšvizích vlád posledních třiceti let (však je z netu většinou znáte).

Že jsem zaujatá komunistka? Myslím si, že zdaleka ne. (Nehledě na to, že ani nejsem ve straně, to je co?) Shodou okolností se právě včera objevil článek v novinkách, který říká, že více než třetina lidí nad 40 let tvrdí, že jim před revolucí bylo lépe. To jsou údaje z průzkumu agentury NMS Market Research pro portál Paměť národa. A tato paměť národa začíná poněkud pokulhávat. Nebo naopak?

Lidem pomalu, ale jistě dochází, jaký byl převrat průšvih. Pouze 36 % lidí starších 40 let hodnotilo sametovou revoluci jednoznačně kladně. Výzkum jasně ukazuje, že ve společnosti roste naopak zklamání a nedůvěra v demokracii.

A po čem že se lidem nejvíce stýská? Část lidí na minulém režimu chválí sociální jistoty, práci pro každého a to, že se údajně lidé k sobě chovali slušněji.

Naopak mladí to vše chválí a nejraději by KSČM zakázali. Jistě, nic jiného než dnešní dobu a neustálé vymývání mozků a strašení komunismem nezažili.

Nejsem tvrdý zastánce starých časů. Tam, kde jsou lidé, se najdou vždy i lidé zištní, bezpáteřní a ješitní. Takoví pak dělají věci, za které je pak zostuzována celá společnost. Platí to v každé době. Ale nelze dobu soudit podle jednotlivých přešlapů a nepřešlapů, ale v každé době jde, nebo by mělo jít o dobro národa. Pokud se postavím do čela státu (jednotlivec, strana, vláda…), přebírám zodpovědnost a za mnou jsou pak vidět výsledky. Prosperita, či zadluženost. Rozkvět, či úpadek. Budování, či rozprodej a rozkrádání.

Nechť si každý udělá obrázek sám…

Helena KOČOVÁ