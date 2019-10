Ani úžasný, ani levicový. Prostě kompromis

Komunisté nepovažují návrh státního rozpočtu 2020 ani za úžasný, ani za levicový, hodnotí ho jako pragmatický kompromis, který se také opírá o podporu odborů. Plní politické priority vlády ANO a ČSSD i požadavky, které si KSČM vytkla v tolerančním patentu.

Před novináři to řekl člen rozpočtového výboru Sněmovny a místopředseda jejího výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš. Proto poslanci KSČM na doporučení stranických orgánů předlohu v prvním čtení podpoří. Ne, že by byli se vším zcela spokojeni, proto také už nějakou dobu jednají se zástupci vlády a nakonec i s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o možných konkrétních změnách. Pozměňovací návrhy, které připravují pro druhé čtení, jsou zhruba v objemu jedné miliardy korun. »Přemýšlíme o tom, zda by se některé detaily rozpočtu nedaly zlepšit. Věřím, že ruka páně a ministerstva financí bude otevřena do té míry, že pro racionálně předjednané věci bude pochopení,« zdůraznil Dolejš s tím, že půjde o víc peněz na sociální služby, pro hasiče, na opravy škol a bytů v obcích.

Člen rozpočtového výboru Sněmovny a místopředseda jejího výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš.

Vládní předlohu dnes přijde do Sněmovny podpořit prezident republiky Miloš Zeman. »Předpokládám, že naplní to, co dlouhodobě říká, takže se dá předpokládat, že koncept a logiku státního rozpočtu v prvním čtení podpoří, i když třeba může mít k některým detailům výhrady,« konstatoval Dolejš s tím, že podstatné je pokročit dál tak, aby poslanci v předvánočním čase hospodaření státu pro příští rok schválili.

Připomeňme, že Sněmovna schvaluje v prvním čtení základní parametry státního rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a výši schodku. Ty už později nelze měnit, je možné však přesouvat finance v rámci příslušných kapitol i mezi jednotlivými kapitolami. Laicky řečeno – když poslanci chtějí někde přidat, musí peníze jinde ubrat.

Stejně jako pro letošek, navrhla vláda i pro příští rok čtyřicetimiliardový deficit, což pravicová opozice kritizuje. KSČM původně také hovořila o požadavku na schodek 30 miliard. »Ano, v příštím roce dojde k určitému přerušení trendu postupného snižování deficitu. Hovořilo se o 30 miliardách, pravicová opozice by dokonce ráda viděla číslo 20 miliard, ale my se domníváme, že návrh nevybočuje z určité tolerance, protože takzvaný strukturální deficit, který je pro cílování rozpočtu velmi důležitý, se mimo tuto toleranci nedostává,« uvedl Dolejš.

Braňme sociální stát a starejme se o jeho kvalitu

Pokud ve státním rozpočtu KSČM nachází důsledky určité nedostatečné racionalizace struktury rozpočtu, zaslouží si to podle Dolejše kritiku a více úsilí. »Ale na druhou stranu to není na úkor sociálního státu, což je pro nás priorita, a není to ani na úkor nezbytné míry veřejných investic,« dodal. Konstatoval, že nárůst objemu peněz na investice o 24 miliard korun není tak malý, jak tvrdí opozice. »Více narostou národní investice oproti evropským. Nárůst národních investic je o 11 procent, to si myslím, že není úplně málo,« konstatoval a zdůraznil, že to byl také jeden z důvodů, proč KSČM nakonec ustoupila z požadavku na tvrdší rozpočtový deficit. Zmínil také rostoucí výdaje na vědu a výzkum. »Výdaje tam rostou sice nominálně pouze o jednu miliardu, ale opět rostou národní zdroje. Pohybujeme se na úrovni 0,8 procenta HDP, což je málo, historicky jsme byli už skoro na jednom procentu, v zemích, které na vědu i a výzkum myslí, jsou to dokonce až tři procenta,« prohlásil Dolejš. Spokojenost pak vyjádřil s tím, že budou opět navýšeny důchody, porostou platy zejména učitelů, zvýší se rodičovská.

Pokud jde o výdaje, zmínil mj. i ty mandatorní, což jsou povinné výdaje státu. »Útočit na ně by nebylo moudré ani ze strany pravice. Snížit platy či důchody si nikdo nemůže dovolit. Mandatorní výdaje na úrovni 56 procent nejsou drama. Z dlouhodobého hlediska už byly i výš... Nedramatizujme, braňme sociální stát a starejme se spíš o jeho kvalitu než o jeho seškrtávání,« prohlásil Dolejš.

Důsledněji by však podle poslancových slov měly být dořešeny audity zbytečných pracovních míst ve státní správě. »Provoz státu hodně souvisí s počty a platy úředníků. Na jedné straně se snižují, na druhé zvyšují, takže vlastně máme čistý přírůstek. Vzhledem k politice zvyšování platů narůstá objem platů na 227 miliard, to není málo a volá to po určité racionalizaci,« uvedl. Za pozitivní krok pak považuje zrušení nejnižších mzdových tarifů. »Je ostudou, když zejména v regionech je zaměstnanec státu skutečně mizerně placený,« zdůraznil poslanec KSČM.

Rozpočtový výbor doporučil hlasy členů za ANO, ČSSD a KSČM plénu dolní komory, aby základní rozpočtové údaje schválilo. Nikdo tedy nepochybuje o tom, že rozpočet prvním čtením projde hladce, i když zcela jistě předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek přijde s návrhem vrátit předlohu vládě k přepracování.

