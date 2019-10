Ilustrační FOTO - Haló noviny

Erdogan chce válčit stůj co stůj

Oddíly syrských Kurdů YPG se v severní Sýrii stále ještě stahují od turecké hranice. Přiznal to turecký prezident-diktátor Recep Tayyip Erdogan, který zároveň odmítl návrh francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na prodloužení příměří.

Turecko, které zahájilo agresi proti syrským Kurdům 9. října, minulý čtvrtek přistoupilo na 120hodinové příměří. To končilo ve 21:00 SELČ.

Erdogan před schůzkou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem řekl, že tzv. vojenská operace (čti invaze či genocida, jak ji nazývá i europoslankyně KSČM Kateřina Konečná) bude »s rozhodností« obnovena, pokud nebude dohoda o příměří splněna. Kurdové podle ní musejí své bojovníky stáhnout od hranice, kde chce Turecko údajně zřídit zónu pro bezpečný návrat syrských uprchlíků ze svého území. Podle Erdogana se musí stáhnout ještě 1300 zbývajících kurdských bojovníků, 800 už jich odešlo.

Macron se v pondělním telefonátu s Putinem přimlouval za prodloužení příměří. Ješitný Erdogan prohlásil, že jemu Macron nic takového nenabídl. »Macron se stýká s teroristy a touto cestou (prostřednictvím Putina) nám chce předat návrhy teroristů,« překrucoval fakta Erdogan před odletem do Soči, kde měl zmiňovanou plánovanou schůzku s Putinem.

Kreml se hodlá zabývat návrhem Německa na zavedení mezinárodního dozoru v bezpečnostní zóně u syrské hranice se zapojením Turecka a Ruska. Německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová (AKK) řekla, že o tom tento týden bude jednat s partnery z NATO, a nevyloučila, že by Německo mohlo poslat do Sýrie své vojáky.

Také předseda Evropské rady Donald Tusk Turecko vyzval, aby své vojáky ze Sýrie stáhlo a vojenskou operaci v Sýrii ukončilo natrvalo.

Asad: Erdogan je zloděj

Syrský prezident Bašár Asad Erdogana za jeho počínání v severní Sýrii označil za zloděje. »Je to zloděj, který vykradl továrny, ukradl obilí a benzin a teď krade území,« citovala Asada syrská média. Erdogan krade a válčí jen proto, že mu to překvapivě vrací popularitu, kterou doma ztratil v posledních měsících bezprecedentními autoritářskými kroky a kriminalizováním veškeré opozice. Podle ČT za invazí do Sýrie stojí i veškerá turecká opozice s výjimkou prokurdské parlamentní strany HDP.

Asad přijel na linii bojů syrské armády s povstalci v severozápadní provincii Idlíb. Za syrské občanské války jde o první Asadovu cestu do této části Sýrie, kterou jeho vláda stále nemá pod kontrolou. Syrská agentura SANA přinesla záběry z prezidentova setkání s vojáky z města Hbít, které leží na jihozápadě Idlíbu.

Právě tudy vede linie oddělující vojsko od oddílů povstalců a radikálů, kteří se do Idlíbu stáhli po bojích v jiných částech Sýrie, uvedla agentura AFP. Damašku se podařilo obnovit kontrolu nad většinou území díky pomoci ruské armády, která do bojů vstoupila v roce 2015. Na linii, kde se objevil Asad, platí podle AFP příměří, jež Rusko vyhlásilo v srpnu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Medveděv upozornil, že Turecko potřebuje k rozmístění svých vojáků v Sýrii právě souhlas syrské vlády. Ankara chce zřídit v zóně u hranice deset hlídkovacích postů.

Narušení celistvosti Sýrie

Náměstek ruského ministra zahraničí Oleg Syromolotov prohlásil, že vpád tureckých vojsk do severní Sýrie je narušením územní celistvosti země. Dodal, že v Sýrii mohou legálně působit jen ruští a íránští vojáci. Teherán a Moskva jsou Asadovi spojenci a Damašek dal k vyslání vojáků těchto dvou zemí do Sýrie povolení. Syromolotov také sdělil, že by se na schůzce Putina s Erdoganem mělo vyjasnit, kdo kontroluje ropu na severovýchodě Sýrie.

Tureckou ofenzivu umožnily Spojené státy, jejichž prezident Donald Trump ohlásil stažení amerických vojáků ze severu Sýrie. Američané tam spolu s Kurdy hlídkovali na postech poblíž hranice.

Nyní se americké síly stahují do sousedního Iráku. Jde zhruba o 1000 lidí, z nichž část by měla podle posledního rozhodnutí zůstat na severovýchodě v blízkosti (jak jinak) ropných polí…

Irácká armáda ale oznámila, že Spojené státy nemají od Bagdádu povolení své vojáky v Iráku ponechat. »Všichni američtí vojáci, kteří se stáhli ze Sýrie, dostali povolení vstoupit do (iráckého) Kurdistánu, aby mohli být odvezeni mimo Irák. Nemají povolení zůstat v Iráku,« uvedla podle ČTK armáda.

