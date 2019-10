FOTO - Haló noviny

Poslanci odsoudili antisemitismus

Sněmovna odsoudila antisemitismus a odmítla zpochybňování práva Izraele na existenci a obranu. V přijatém usnesení se také postavila proti výzvám k bojkotu Izraele.

Poslanci také vyzvali českou vládu, aby rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu. V mezinárodních institucích by se měl kabinet podle usnesení stavět proti peněžité podpoře hnutím, která vyzývají k bojkotu Izraele.

»Antisemitismus je rostoucím problémem v Evropě a žádná společnost rozhodně není imunní,« uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Řekl také, že Česká republika uznává veškeré mezinárodní právo, které se týká blízkovýchodního mírového procesu. »Naše dlouhodobá pozice je, že vnímáme jako jediné možné řešení vznik dvou států, státu Izrael a budoucího státu Palestina,« dodal ministr.

»Já jsem měl šanci v sobotu hovořit s předsedkyní Komunistické strany Izraele na mezinárodní poradě a i ona je velmi kritická k jednotlivým krokům vlastního státu. Když jsme formulovali společně náš postoj k turecké agresi v Sýrii, tak si myslím, že jsme se velmi shodli a přitom zájmy, například turecké, izraelské, pokud jde o státy, jsou jistě odlišné v této věci. Ale je potřeba k tomu přistupovat právě z pohledu mezinárodního práva a připomenout, že rezoluce OSN, ta rozhodující, je, že na tomto území vzniknou dva rovnoprávné suverénní státy, Stát Izrael a stát Palestina,« zdůraznil místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Neuplatňujme nesymetrický postup

Leo Luzar (KSČM) poukazoval na to, že mnozí kolegové ve Sněmovně mají pouze jednostranné, černobílé vidění světa. Připomněl, že OSN v roce 1947 se tímto problémem zabývala a rozhodla o vzniku dvou států na daném území – o Státu Izrael a o Státu Palestina. »Zatímco jeden byl naplněn a uplatňuje všechny nároky a práva, která by mu měla přináležet z toho, že je samostatný stát, totéž upírá druhému státu, který vznikl na základě úplně stejné rezoluce. Jinými slovy se tady uplatňuje nesymetrický postup státu vůči druhému. A toto je problém. Samozřejmě to vyvolává reakce. A tyto akce a reakce se neustále v průběhu dějin opakují,« prohlásil. A už se zapomíná, jak tento jev vlastně vznikl. Proto se nepřiklání ani na jednu ani na druhou stranu, protože by to bylo podle něj neseriózní jak vůči Palestincům, tak vůči Izraelcům.

Podle iniciátora sněmovního jednání o sílícím antisemitismu Jana Bartoška (KDU-ČSL) dala dolní komora najevo, že ČR stojí na straně svých spojenců a svého blízkovýchodního partnera. Původní návrh usnesení, jak jej Bartošek představil už na minulé schůzi, výslovně zmiňoval hnutí BDS (Bojkot, stažení investic a sankce). Zahraniční výbor následně upravil návrh do obecnější podoby.

Na návrh Leo Luzara Sněmovna z jednoho bodu návrhu stanoviska vypustila část, podle níž by vláda měla vystupovat nejen proti antisemitismu, ale také proti bojkotu Izraele.Někteří poslanci se kriticky stavěli k tomu, že usnesení spojuje antisemitismus s politickými cíli, v tomto případě s bojkotem Izraele. František Navrkal (Piráti) poukazoval na dopis skupiny židovských akademiků poslancům, v němž kvůli tomuto spojování vznesli k návrhu výtky. Nezařazený poslanec Lubomír Volný zase citoval z prohlášení iniciativy Židovský hlas solidarity, podle níž některé formulace sněmovního stanoviska »nepatřičně směšují« kritický postoj k Izraeli a související občanské aktivity s antisemitismem. »Izrael je v současnosti jedinou zemí na světě, která je systematicky vystavena snahám o globální bojkot,« podotkl k tomu Bartošek. Opodstatněná kritika Izraele je podle něho legitimní, blokování izraelských sportovců nebo zpěváků je ale už podle něho stigmatizace lidí. Jiří Kobza (SPD) neuspěl s požadavkem, aby dolní komora dala rostoucí antisemitismus v Evropě do souvislosti s migrací a islamizací západní Evropy.

