Zdraví a zdravotnictví Jihomoravského kraje v číslech

Do konference Zdraví a zdravotnictví Jihomoravského kraje a města Brna v číslech se zapojili zastupitelé Klubu KSČM za Jihomoravský kraj Stanislav Navrkal a Bohumil Smutný s tajemníkem Klubu Pavlem Březou. Účastníci debatovali nad výsledky Analytické studie pro koncepci zdraví k roku 2030.

Stanislav Navrkal.

Čísla bohužel potvrdila několik nepříznivých trendů ve zdravotnictví, které se v příštích letech začnou postupně projevovat. Nejsou to příznivé zprávy: populace stárne. Zatímco dnes je na jednoho seniora 3,4 ekonomicky aktivních obyvatel, do roku 2030 to bude jen 2,6 obyvatele. Roste střední délka života, avšak stárnutí »není zdravé«. Nevyhnutelný důsledek prodlužování délky života jsou chronické nemoci. V roce 2030 se předpokládá, že bude onkologicky nemocných obyvatel o 20 procent víc, než dnes. K tomu se očekává úbytek obyvatel v ČR i Jihomoravském kraji. Tzv. Husákovy děti, které jsou dosud v produktivním věku, se postupně dostanou do věku, který přináší více zdravotních problémů. Pokles porodnosti z 90. let minulého století bude mít na společnost stálý dopad. Roste věk matek při jejich prvním porodu (dle statistiky jim je v průměru téměř 30 let). Stárnou také lékaři, máme nedostatek zdravotních sester. Na jihu Moravy je 40 procent praktických lékařů starších šedesáti let. Přitom dynamika počtu ordinací praktických lékařů za sledované období 2016 až 2018 má klesající úroveň, Jihomoravský kraj je tak na tom nejhůř v porovnání s ostatními regiony ČR. Stejně tak je na tom situace v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. Proočkování obyvatelstva např. proti virovým epidemiím, je v porovnání s ostatními kraji ČR nejnižší.

»Abych ale neprezentoval jen to negativní, přidám několik pozitivních informací: Jihomoravský kraj je region se svým vlastním zdravotnictvím (na rozdíl od jiných regionů občané nemusejí migrovat za zdravotní péčí do jiných krajů). Výsledek zdravotní péče v Jihomoravském kraji statisticky svědčí o její vysoké kvalitě. Brno je velmi dobře vybavené co do množství specializovaných pracovišť a zdravotnické techniky. V kraji je střední doba délky života vyšší, než v celé ČR. Jihomoravský kraj je zřizovatel devíti krajských nemocnic. Připravuje nový návrh koncepce zdravotnictví, který brzy projednají zodpovědné orgány. Avšak bez racionalizace a systémových změn nebude stav zdravotnictví dlouhodobě udržitelný,« uzavřel Smutný

(vž)