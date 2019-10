Ilustrační FOTO - Pixabay

Letišti Praha už dnes praská ve švech

Letiště Praha by mělo do roku 2035 zvýšit kapacitu až na 23 milionů odbavených cestujících ročně. Letos odbaví 17,7 mil. lidí, což znamená meziroční nárůst o 5,8 %.

Uvedl to předseda představenstva letiště Václav Řehoř. S kapacitními problémy se podle něj letiště potýká již nyní. Například letos v létě muselo odmítnout deset procent příletů na terminál 1. Růst počtu cestujících přitom roste nepřetržitě od roku 2013.

Podmínkou navýšení kapacity letiště je výstavba paralelní dráhy, centralizace bezpečnostní kontroly a vybudování nových nástupních prstů D a E. Prst D by měl vzniknout u terminálu 2 do roku 2029 a zajistí devět kontaktních stání a pět stání pro dálkové linky, prst E bude vybudovaný do roku 2036.

Spolu s dobudováním paralelní dráhy bude nutné odstavit stávající vedlejší dráhu. Po uvedení nové dráhy do provozu za zhruba osm let se očekává zrušení nočního provozu na letišti. Dráha bude sloužit pouze pro vzlety. Po jejím zprovoznění vzroste kapacita pohybů na letišti na 250 000 za rok.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) doplnil, že do roku 2028 by měla na letiště a dále na Kladno vést elektrifikovaná dvoukolejná železniční trať. Cesta z centra Prahy na Letiště Praha v Ruzyni by měla po této připravované trati zhruba 25 minut. Z železnice, jejíž stavba by měla stát téměř 40 miliard korun, je nyní rozpracovaná pouze část na Negrelliho viaduktu. Nové spojení by mělo umožnit desetiminutový interval vlaků jedoucích na letiště i do Kladna.

Plánuje se také vybudování několika mimoúrovňových křižovatek na pražském okruhu a komunikacích směřujících na letiště.

(ici)