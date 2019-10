Ilustrační FOTO - Pixabay

První krematorium

Nedaleko Atén bylo nedávno uvedeno do provozu vůbec první řecké krematorium. O jeho otevření se v Řecku hovoří již mnoho let, proti projektu však dlouhodobě vystupuje místní ortodoxní církev, která povoluje pouze pohřeb do země.

Ostatky lidí, kteří si přáli být zpopelněni, tak dosud museli jejich blízcí převážet do zahraničí. K pravoslaví se v Řecku hlásí na 90 % obyvatel a církev není ústavou formálně odloučena od státu. »Řecko, jedna z posledních zemí EU, kde zpopelnění dosud nebylo možné, má konečně své první krematorium,« prohlásil Antonis Alakiotis, který s projektem výstavby krematoria přišel a prosadil ho. Otevření nové budovy asi 80 kilometrů od Atén označil za historickou událost.

Alakiotis založil řeckou společnost na podporu kremace v roce 1996 po smrti svého přítele. Ten si podle své poslední vůle přál být zpopelněn, jeho tělo však kvůli tomu museli odvézt do sousedního Bulharska. Tam z těchto důvodů své zesnulé blízké převáží ročně stovky Řeků. Zájem o kremaci přitom ještě stoupl v době ekonomické krize, která zemi v posledních letech sužovala, především kvůli vysoké ceně pohřbu do země. Zákon, který kremaci povolil, byl v Řecku schválen již v roce 2006. Úřadům v Aténách ani v druhém největším městě Soluni se však nedařilo krematorium postavit. Zejména kvůli odporu ze strany ortodoxních popů a průtahům stavebních úřadů. Obě města, v nichž žije polovina Řecka, přitom trpí nedostatkem pohřebních míst. Pravoslavná církev v roce 2014 uvedla, že kremace odporuje ortodoxní tradici. tělo je považováno za chrám Ducha svatého. Kkdo vyjádří záměr nechat se zpopelnit, se tím odlučuje od církve a nemá právo na náboženský pohřební obřad. Jeden duchovní však sdělil, že církev náboženské obřady pro zpopelněné nakonec zřejmě povolí. »Církev je soucitná, stejně jako v případech sebevražd či zesnulých zločinců. Je to otázka, kterou si mezi sebou budou muset vyřešit pohřebníci a místní sbory,« řekl Alakiotis.

(čtk)