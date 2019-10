Tisková konference ve stánku organizace Mezinárodní právo pokojných občanů s tvůrci knihy o událostech v Oděse na knižním veletrhu.

V SRN je strach novinářů objektivně informovat

Veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem je největším knižním veletrhem na světě s mezinárodním obchodním i kulturním přesahem. Koná se každoročně přibližně v polovině října. A to už od roku 1949. Veletrh trvá pět dní od středy až do neděle, přičemž první tři dny je otevřen pro odborné návštěvníky. O víkendu se otevírá i široké veřejnosti.

Loni se poprvé akce konala nejen na samotném výstavišti, ale přidaly se i okolní instituce s bohatým kulturním programem. V loňském roce se také veletrhu zúčastnilo rekordních 277 000 návštěvníků a kolem 7100 vystavovatelů z více než stovky zemí.

Letošní jubilejní 70. ročník vypadal prý s návštěvností podobně, alespoň jak nám prozradili organizátoři Messe Frankfurt Exhibition GmbH i samotní vystavovatelé. Mezi nimi také Česká republika, Ukrajina, Ruská federace, Kosovo, Turecko, Slovensko. Našli byste tu opravdu vše, co souvisí s literaturou, kulturou a uměním. Nechyběla k prezentaci knihy o událostech v Oděse, ale ani publicistická literatura na aktuální témata. Letošní veletrh, který probíhal ve znamení norské literatury, skončil v neděli.

Českou republiku zde zastupoval pavilon, kde hlavním tématem prezentace bylo kulaté 30. výročí »sametové revoluce«, v níž symbolem demokratizace byl Václav Havel. Asi ne náhodou byl neustále přítomen ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Slovenský pavilon zase zdobila literatura převážně o slovenském umění, ale převážně dětská slovenská literatura. Ukrajinský pavilon byl prezentován hlavně na téma Ukrajina ve válce s Ruskem, ale i na mnoho témat dalších. Zatímco velkorysý stánek Ruské federace byl všeobjímající nejvíce z oblasti kultury, historie, osobností, pohádek, ale i z oblasti současných žhavých témat, kde ruští spisovatelé popisují, anebo prostřednictvím románů polemizují a hledají odpovědi na otázky dnešních dnů, kdy často nechápou současnou nenávist k jejich ruskému národu.

Zde mezi nimi byl i prezentační stánek neziskové organizace Mezinárodní právo pokojných občanů a u stánku této organizace bylo místy opravdu rušno. Způsobila to kniha, která byla zde prezentována. Páteří této knihy je osobní výpověď Olega Muzyky, přímého účastníka tragických událostí v Oděse z 2. května roku 2014. Obsahuje ale také mnoho souvislostí, které jsou veřejnosti nejen neznámé, ale i oficiálními médii v Evropě jsou zamlčovány.

V Oděse bylo 2. května zavražděno nacionalisty podle oficiálních zdrojů 48 občanů Oděsy. Případ dodnes není vyřešen a z obětí se stali obvinění a psanci vyhnaní ze své vlastní země. Všichni čtyři tvůrci této skromné knihy Oleg Muzyka, Saadi Izakov, Lilia Bersuch a Frank Schumann, režisér filmu o těchto oděských událostech, mají nějakou negativní zkušenost s poukázáním na souvislosti. Z úst Saadi Izakova také zaznělo, že němečtí novináři se sami bojí poskytovat svědectví nejen Olega Muzyky, ale i třeba psát či komentovat své názory, jelikož mají strach, třeba jen o své místo. To potvrdil i režisér filmu Frank Schumann, jenž chtěl svůj film prezentovat v hlavních mediích a televizích Německa.

Těsně po konferenci se na hlavního představitele knihy doslova sesypali ukrajinští aktivisté, kteří přerušili nahrávání našeho rozhovoru pro Haló noviny. Tito aktivisté nakonec odmítavě uzavřeli tuto diskusi tím, že to, co dělá, je ruská propaganda, a že všichni to jsou agenti Kremlu a nepomohla ani reakce Muzyky otázkami, proč mají Stepana Banderu jako hrdinu, když v čele UPA vraždili Poláky, volyňské Čechy, ale dokonce i samotné Ukrajince a dělali pogromy na židy. Proč, když jsou vlastenci, najednou chtějí privatizovat svou zemi cizincům. Odpověď zněla, že hrdina Stepan Bandera bojoval za nezávislost Ukrajiny a ukrajinská půda se prodává proto, že všude na světě probíhá globalizace, která nejde zastavit, a tato globalizace je projevem současného pokroku. Takových diskusí je tu mnoho, odpověděl Oleg Muzyka a dodal: »Ukrajinci nechtějí žádnou jinou pravdu slyšet, jen tu svou.« Přesně tak reagovali i další představitelé této tiskové konference a odešli dál prezentovat svou knihu.

Roman BLAŠKO

FOTO – autor