Zas v tom byli komunisti

V pondělí večer nám televize představila návrh, jak předělat Václavské náměstí v Praze. Radní města se shodli na novém záměru. Prý proto, aby náměstí zase ožilo. A ve hře jsou i cizinci, kteří z této nové tváře budou mít údajně lepší pocit. Bude tu prý zase jezdit tramvaj, a to nikoli středem jako dříve, ale po obou stranách blíž k chodníkům, a prostor se ozelení novými lípami. Jde přece o národní strom! Aby to vše mělo zdání podpory veřejnosti, dostali slovo náhodní chodci, kteří většinou byli pro. Slovo dostal i Jan Adámek ze spolku Sdružení Nového Města pražského. Nešlo o to, aby návrh jenom podpořil, ale dát mu politický náboj. Prý zeleň uprostřed prosadili komunisti, aby zabránili demonstracím.

Vrátit tramvaj zpět na náměstí jsem mohl pokládat za problematické, Adámkovo vystoupení jsem však ohodnotil jako blbost pronesenou v neznalosti či pod vlivem slepé nenávisti. Jinak to nešlo. Měl jsem totiž to štěstí být v době, kdy se o »nové tváři« náměstí rozhodovalo, členem jedné komise, která se také vyjadřovala k úpravě Václaváku. Tehdy šlo o to, zklidnit tento prostor, jak požadovali i zde bydlící lidé. Bylo postaveno metro, náměstí tedy nebylo bez možnosti dostat se zpoza »koně« dolů k »hodinám«, tedy k Můstku, jemuž vévodila budova s velkými odevšad viditelnými ručičkami hodin. Když, tak uvažovali architekti, ne sekretariát komunistické strany, zmizí tramvaje z Václavského, kromě průjezdu středem, pak bude zklidněna ulice 28. října, Příkopy, i kousek třídy Národní. Všude se lze přece dostat metrem a i pro ty méně schopné pohybu jsou připraveny jezdící schody. A zeleň uprostřed? Ta přece oživí prostor. Tak vznikla poslední, současná varianta návrhu, který se začal uskutečňovat.

Záměr zabránit tak demonstracím nikoho skutečně ani nenapadl. Proto se nezvažoval. Kdyby i k nějakým přece jen došlo, dodávám já, pak květiny uprostřed účastníků nemohly v ničem zabránit. Viz třeba týden po 17. listopadu 1989. To je přece jasné každému myslícímu člověku. Pan Adámek a s ním televizní tým zřejmě nemyslí. Nebo lžou. To druhé patří ovšem k antikomunistickému bontonu. Laťku tomu nastavil sám Václav Havel ve svých polistopadových projevech a slibech, které dával snad na potkání. Slovech, která uskutečnit nechtěl, a ani nemohl. Musel dělat to, co se na něm chtělo od jeho zahraničních rádců. Dravci se totiž okamžitě vrhli na Československo a ohlodali každou kost.

Za několik dnů si budeme připomínat začátek onoho procesu, že by však někdo z mocných měl odvahu se jenom zamyslet nad tím, co jsem napsal, není pravděpodobné. I ti mocní, pokud mají takový názor, mají totiž své rodiny, svou práci, svou životní úroveň. Stejně jako miliony ne mocných. Je třeba se totiž bát takových Adámků, a většina lidí se jich skutečně bojí. Ty na náměstích, možná i na Václavském, kde se bude zas křičet, nenajdeme. A nikomu z účastníků této show »zelený pruh« středem vadit vůbec nebude.

Jiří VÁBR