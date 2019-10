Úbytek zemědělské půdy je varováním

Úbytek zemědělské půdy je stále nemalý, i když, jak jsme si mohli přečíst, v roce 2018 byl za poslední léta nejmenší. Ztratili jsme »jen« 3,1 tisíce hektarů, kdežto v letech předcházejících, počítaje rokem 2013, 4,2 tisíce hektarů zemědělské půdy a předtím, tedy před účinností novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, dokonce šlo o 5,2 tisíce hektarů.

Z hlediska »velkých čísel« se to může zdát málo, z hlediska dlouhodobého trendu je to alarmující. Kam se tato půda ztrácí? Nejde jen o bytovou výstavbu a dálnice, ale zvláště pak o veliké haly nadnárodních společností sloužící pro skladování zboží, které je vyrobeno jinde, a tady u nás, v blízkosti velkých měst a pokud možno u již vybudovaných silnic a technických sítí, je skladováno, nebo další stavby, které nebývají vždy v zájmu naší vlasti. Namátkou jmenuji i úplný boom golfových hřišť aj. Tyto haly zabírají mnoho hektarů dosud úrodné půdy, jež dříve patřívala k té nejlepší.

Stavební boom konce let sedmdesátých a počátku let osmdesátých znamenal také velikou ztrátu úrodné půdy, že státní a stranické orgány musely přijmout velmi drastická řešení, a její každé vyjmutí muselo být projednáno a odsouhlaseno dokonce na nejvyšších místech státu. Díky tomu jsme mohli nadále být soběstační ve většině potravin a nebyli závislí na dovozu.

Po roce 1989 vzhledem k převodu zemědělské půdy do soukromých rukou a tezi, že Evropa má přebytky a jednotný evropský trh zacelí každou ránu, začali jsme, pokud jde o zemědělství, stále více být závislí na dodávkách z produktivních západních zemí. Ještě výraznější to bylo po našem vstupu do Evropské unie a špatně vyjednaných podmínkách pro produkci zemědělských výrobků. Tak jsme ztratili svou soběstačnost. Pro západní, tzv. historické země, to bylo výhodné. Svou nadprodukci měly kam vyvážet a zbavily se zároveň levnějšího konkurenta. Nešlo totiž jen o JZD Slušovice, které bylo zlikvidováno uměle, protože bylo vzorovým socialistickým velkostatkem ukazujícím, kam až je schopno dojít socialistické zemědělství, a mohlo se stát dokonce pro zemědělství západní zdrojem inspirace. Činností trojice »zemědělských reformátorů« známých podle počátečních písmen v jejich jménech jako »Tři T« byla systematicky zlikvidována všechna prosperující JZD a státní statky, dokonce tak, že na mnohých polích po těchto zásazích je dodnes úhor.

I když se dnes chlubíme, že jsme pozastavili roční úbytek zemědělské půdy, je to spíše »chlubení k pláči«. Budoucím generacím zde po sobě zanecháváme zemi, která se o sebe už nedokáže starat a je naprosto závislá na dovozu ze zahraničí. Dalším stavbám na zemědělské půdě lze zamezit jen do jisté míry. Zájmy velkokapitálových společností mají větší sílu »argumentů« než český zemědělec. Ten, i když s technikou, jakou jsme dříve neznali, sice je schopen nahradit výpadek produkce a konkurovat dotovanému západnímu hospodaření, ale za předpokladu významné pomoci vlády. Ta tu doposud chybí.

Často slyšíme, že žijeme v nejlepších dobách existence našeho státu. Pokud jde o zemědělství a jeho produktivnost, tomu tak není. Taková doba už byla, ale není spojena s tímto režimem.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice