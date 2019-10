Falešná politika SPD a nákup levice

V kampani do Evropského parlamentu jsem zdůrazňoval, jak je velmi důležité právě v tuto chvíli jít k volbám a volit levici, a především komunisty, i když politika EU je destrukční a protinárodní. Že musíme nutně obhájit pozice a mít alespoň zastoupení. Mělo to svůj velký význam. Neoliberálové v EP nepokrytě hovořili o tom, jak udělají vše pro to, aby zatlačili, nejlépe zlikvidovali levici. Také se nechali slyšet, že na to vynaloží daleko větší prostředky než v předešlých volebních obdobích. To už něco předznačovalo. Navíc se sami neoliberálové v Liberální frakci také nechali slyšet, že chtějí, aby vznikl prostor pro především nacionalistické, populistické a konzervativní síly.

Také v zákulisí proběhla informace, že v České republice dostalo SPD 81 milionů korun. A vše zatím ukazuje, že je to pravda. Proto si tato politická strana také pozvala za drahé peníze pro svou kampaň přední představitele nacionalistických stran ze zahraničí, jako je Marine Le Penová, Geert Wilders a Matteo Salvini. A pak společně pod vlasteneckými hesly SPD, bohužel ale v anglickém jazyce, poslouchali hudební produkci zpěváka, který se nepokrytě hlásil k Hnutí 88, což je ultranacionalistické uskupení.

Tohle přece není žádný vlastenecký přístup, to je jasná aktivace nacionalismu ve společnosti jako nástroje kapitalistické moci. Co je ale důležité, že první, koho ti nacionalisti napadnou, ať už politicky či jinak, budou komunisté. Výsledky voleb do Evropské unie již dávno známe. ČSSD se nedostala vůbec a KSČM – Česká levice společně! obhájila jeden mandát a těsně jí unikl druhý. I tak se neoliberálové hodně vztekali, protože to mělo dopadnout obráceně.

Ale ono to pokračuje, jak jsem předvídal. Nedávno se SPD v EP utrhli z řetězu a oba jejich poslanci »kupodivu« hlasovali pro rezoluci Na zachování evropské paměti. Tím pomohli dát zelenou tomu, že skrze komunistické symboly, pomníky z dob socialismu, se bude v EU odstraňovat, přepisovat, perzekuovat a zakazovat levice a komunistické hnutí. Nakonec prostřednictvím institucí, jako je ÚSTR, hlavně přepsat dějinnou pravdu. A aby toho nebylo málo, nějaký čas už poslouchám v zákulisí, jak se nakupují regionální lídři a osobnosti, nejen z řad ČSSD, ale i z KSČM. Další nebezpečí. Jistě to souvisí s nastávajícími regionálními volbami. Nabídky jsou i z vedení Trikolóry. Možná si někdo myslí, že je to marginální, ale co vím, v ČSSD si někteří už s SPD plácli. Nabízené funkce jsou různé od míst na kandidátce až po regionální manažering či specialisti a poradci.

Znovu apeluji na příčiny, které způsobují také volební erozi levice. Nepodléhejme populistickým nacionalistům, věřte, znám to důvěrně z Ukrajiny. Zrádci jednou stejně vyplavou na povrch, ale to už může být pozdě.

Roman BLAŠKO