Ilustrační foto - wikimedia commons

ČD připravují velký nákup nových vagonů

České dráhy hodlají nakoupit až 182 osobních vagonů pro expresní spoje s s parametry pro rychlost 230 kilometrů v hodině. Vozy tak bude možné použít i na mezinárodních linkách. Státní dopravce o tom informoval v tiskové zprávě. Dráhy nyní na nákup vypíšou veřejnou soutěž, ta určí cenu vagonů.

České dráhy chtějí zakázkou pořídit až 180 vozů pro své linky, další dva vagony budou určeny pro potřeby Správy železniční dopravní cesty. Dopravce bude nové vozy využívat zejména na dálkových linkách mezi Prahou a Brnem nebo Prahou a Ústím nad Labem. Vedle toho budou jezdit také na mezistátních linkách do Berlína, Hamburku, Bratislavy a Budapešti.

»Posílíme tím konkurenceschopnost železnice oproti individuálnímu motorismu, autobusům i letecké dopravě a získáme další cestující. Zároveň dojde také ke zvýšení kvality vozby na našich vnitrostátních expresních a rychlíkových linkách, kam se přesunou současné komfortní vagony Eurocity a Intercity,« uvedl šéf Českých drah Václav Nebeský. Vagony také budou splňovat podmínky pro jejich využití na vysokorychlostních tratích.

Dráhy očekávají, že poptávka po tak velkém počtu vozů přispěje k příznivějším nabídkovým cenám v soutěži. Pořízení nových vagonů povede k vyřazení starších vozů z poloviny 80. let vyráběných ještě v bývalé NDR na některých rychlíkových spojích.

Nové vagony by měly být bezbariérové, klimatizované, s oddíly pro první a druhou třídu a dětským kupé. Nabízet by měly internetové připojení. Jednotlivá vozidla bude možné sestavit do dvaceti pevně spojených devítivozových souprav, podobně jako je tomu u rychlovlaků Railjet.

České dráhy jako největší tuzemský dopravce přepravily v prvním pololetí 91,6 milionu pasažérů, což je o 2,5 procenta více než v pololetí předchozího roku. Společnost za pololetí vykázala zisk 441 milionů korun, což znamená meziroční nárůst o 179 milionů korun.

ILUSTRAČNÍ FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ