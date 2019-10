Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna žádá vládu o stabilizaci příjmů zdravotního pojištění

Vláda by měla podle Sněmovny přijmout opatření ke stabilizaci příjmů veřejného zdravotního pojištění. Dolní komora k tomu na popud KSČM vyzvala kabinet v úterý večer po obsáhlé debatě o situaci ve zdravotnictví.

Bod týkající se zdravotnictví prosadila na program schůze KSČM. Komunisté uspěli téměř ve všech bodech navrhovaného usnesení. Prosadili požadavek na transparentní převod navýšených vyjednaných finančních prostředků především do těch oblastí zdravotní péče, kde je situace nejhorší - malé nemocnice, stabilizace zdravotního personálu a domácí péče. Sněmovna také z podnětu KSČM požádala vládu a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby pokračovali v systémových opatřeních k zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče.

Sněmovna také dala ministru zdravotnictví čas do konce listopadu odpovědět na sedm otázek, které mu komunističtí poslanci předložili v úvodu projednávání tohoto bodu. Zajímá je například, jaký koncept finančního zabezpečení chce zvolit ministerstvo v dlouhodobém horizontu pro zajištění kvality, teritoriální a finanční dostupnosti zdravotní péče na území ČR. Ptají se, jakým způsobem chce ministerstvo zajistit financování rozvoje základní sítě ambulantních lékařů a lůžkových zdravotnických zařízení, a zajímá je také zajištění dlouhodobé stability dostupnosti léků. Ptají se také na kroky, které hodlá podniknout ministerstvo v krátkodobém a dlouhodobém horizontu pro stabilizaci personálního obsazení jednotlivých stupňů poskytování zdravotní péče či jakým způsobem je zajištěno, aby finanční prostředky z EU, které mají být směřovány do sektoru zdravotnictví, byly účelně využity. Komunisté se ptají také na to, jak chce ministerstvo řešit situaci s nedostatkem kvalifikovaných zdravotních pracovníků, jak má připraveno řešení k urychlenému zvýšení počtu lůžek následné péče a také lůžek pro seniory s regionální dostupností, a také na to, zda má ministerstvo vypracovanou objektivní analýzu stavu personálního a přístrojového vybavení a technického stavu zdravotnických zařízení, ať už vlastnicky je zřizovatelem stát, kraj či jiné subjekty.

Komunisté neuspěli pouze s požadavkem na uzákonění pravidelného zvyšování plateb za státní pojištěnce. Pro návrh bylo z přítomných 154 poslanců pouze 66, což nestačilo. Nepodpořili ho především poslanci ANO a ODS.

Jednání ohledně valorizace plateb budou pokračovat

Člen sněmovního zdravotního výboru Daniel Pawlas (KSČM), který byl zpravodajem tohoto bodu, byl s výsledkem jednání spokojen. »Jednání považuji za produktivní, naše podmínky byly víceméně splněny, takže věřím, že ta spolupráce, kterou jsme nastavili s hnutím ANO, bude korektně pokračovat dále,« řekl našemu listu. Mrzí ho sice, že bod týkající se valorizace plateb nebyl přijat, věří však, že se podaří i tuto novelu prosadit. »Jednání nejsou u konce, věřím, že zabojujeme a podaří se nám i toto prosadit,« řekl Pawlas.

Na návrh SPD má ministr Vojtěch také informovat o tom, jaké kroky a systémová řešení chystá k vyřešení personální krize ve zdravotnictví.

Neuspěli lidovci s požadavkem na předložení nového zákona o veřejném zdravotním pojištění do konce dubna 2020 nebo Piráti s žádostí o zákon týkající se elektronizace zdravotnictví.

Připomeňme, že komunisté v jednáních s premiérem Andrejem Babišem (ANO) vybojovali pro české zdravotnictví 4,9 mld. korun nad rámec již dříve zdravotními pojišťovnami slíbených šesti miliard. Těchto téměř pět miliard navíc bude rozděleno přes úhradovou vyhlášku ze zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven.

Vojtěch poslancům řekl, že platby do jednotlivých oblastí zdravotní péče se příští rok meziročně zvýší o osm až 12 procent. Celkem má zdravotnictví v roce 2020 dostat rekordních 350 miliard korun.

