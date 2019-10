Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Zeman státní rozpočet podepíše

Prezident Miloš Zeman podepíše návrh státního rozpočtu na příští rok, pokud ho Sněmovna schválí. Řekl to poslancům před začátkem úvodního kola projednávání rozpočtu. Zároveň vyjádřil výhrady k rozsahu podpory obnovitelných zdrojů energie a k počtu státních úředníků. Vyslovil se pro konec daňových výjimek.

»Předeslal bych, že pokud Poslanecká sněmovna návrh zákona schválí, tak ho podepíšu. Na druhé straně i přátelská kritika může být kritikou, a té se právě teď dočkáte,« uvedl Zeman v úvodu svého projevu. V něm kritizoval např. výši podpory pro obnovitelné zdroje energie.

Prezident připomněl, že na »batoh« dotací na obnovitelné, zejména solární zdroje energie z dob vlády Mirka Topolánka upozorňuje neustále. »Jenom pan ministr průmyslu má ve své rozpočtové kapitole na tento účel 27 miliard korun,« uvedl Zeman. Řešení je podle něj několik. Zmínil solární daň nebo snížení výkupních cen této energie. Úspory by mohly podle prezidenta představovat několik miliard korun. »Kdybychom nebojovali proti těmto výdajům, pak by čistě teoreticky mohly trvat dvacet let. A myslím si, že naše ekonomika nepotřebuje, aby se tímto způsobem zatěžovala, zvláště když cena solárních panelů klesla na jednu desetinu, takže ony dotace v podstatě jdou do kapes solárním baronům, kteří mají radost z jednoho z tunelů v naší ekonomice,« uvedl prezident.

Řekl také, že česká ekonomika má rezervy 318 miliard korun, které by byly využitelné pouze tehdy, kdyby se podařilo zrušit všechny daňové výjimky. Za každou z nich ale podle Zemana stojí lobbistická skupina, která bude o tuto výhodu bojovat. »Paní ministryně Schillerová už veřejně oznámila, že chce zrušit některé daňové výjimky v rozsahu několika desítek miliard, a já to vřele vítám,« řekl Zeman.

Ohledně počtu státních úředníků Zeman poukázal na letošní zrušení Fondu dalšího vzdělávání, který působil pod ministerstvem práce a sociálních věcí a zaměstnával šest stovek lidí. Měly by tak podle prezidenta postupovat i další resorty. Zeman se krátce zmínil také o sociálních dávkách. Zopakoval svůj názor, že lidé, kteří odmítnou nabízenou práci, by žádné dávky dostávat neměli.

Ne každá daňová výjimka je zbytečná

»Byl to standardní prezidentův projev tak, jak je zvyklý pronášet při projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně. I ty připomínky jsou velmi podobné,« reagoval pro náš list předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Ohledně boje s takzvanými solárními barony prezident podle něj stejně jako komunisté vidí určité zdroje příjmu státního rozpočtu, pokud se dotační politika vůči obnovitelným zdrojům energie upraví tak, aby reagovala např. na prudký pokles nákladů při nákupu a budování solárních elektráren.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

»Pokud jde o boj s daňovými výjimkami, chci upozornit, že ne každá daňová výjimka je zbytečná, některé jsou ku prospěchu většiny občanů České republiky, o některých se může diskutovat. Žádný daňový systém na světě není prost výjimek, ale můžeme diskutovat o tom, že se výjimky pročistí,« uvedl Kováčik.

S hlavou státu se rozchází také v otázce boje se státními úředníky. »Byl bych nerad, aby státní úředník vypadal jako nějaký zločinec,« uvedl Kováčik. Na druhé straně je ale podle něj při pokračující elektronizaci veřejné správy, zavádění nových technologií apod. namístě uvažovat o tom, že tam, kde je možné nahradit člověka strojem, to je vždy méně nákladné, a lidé, kteří se uvolní ze státní správy, mohou posloužit ekonomice. »Takže ano, ale je potřeba diskutovat případ od případu,« míní předseda komunistických poslanců.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček označil prezidentův projev za standardní a očekávatelný. »Je důležité, že prezident podpořil rozpočet. Řekl, že je připraven ho podepsat. Drobná kritika jsou věci, které vláda řeší,« řekl Hamáček novinářům.

Podle předsedy ODS Petra Fialy se Zeman zachoval jako gentleman, když přišel do Sněmovny podpořit »rozpočtový paskvil«.

»Tak nevím, kritizovat výdaje resortů a počty lidí OK, ale mezitím si v posledních letech nechat zvyšovat výdaje prezidentské kanceláře… trošku chucpe,« napsal na Twitteru Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) uvedl, že prezident v některých věcech »mystifikoval veřejnost«. Týká se to kritizovaných daňových úlev, které Piráti v drtivé většině případů považují za oprávněné.

Mládí, dospělost a vypadáte dobře

Na závěr svého projevu Zeman podpořil stanovisko Sněmovny, která před týdnem odsoudila tureckou invazi do Kurdy obývané oblasti Sýrie jako porušení mezinárodního práva. »Plně souhlasím se stanoviskem této Poslanecké sněmovny ve věci boje kurdského národa proti turecké okupaci,« uvedl bez dalších podrobností.

Prezidentův projev, který pronesl tradičně bez písemných poznámek, trval zhruba 12 minut. Při odchodu ze sálu Zeman sám svůj projev hodnotil jako stručný. »Jindy povídám,« řekl svému doprovodu cestou na krátké jednání s šéfem Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

Prezident vystoupil na veřejnosti poprvé od čtyřdenního pobytu v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), který ukončil v neděli. Hrad jej označil jako rekondiční. Při příchodu do Sněmovny novinářům v odkazu na své zdraví Zeman uvedl, že mu jeho okolí nyní říká, že vypadá dobře. »Já odpovídám, že lidský život má tři fáze - mládí, dospělost a vypadáte dobře,« řekl prezident. Při odchodu ze Sněmovny novinářům řekl, že ředitel ÚVN Miroslav Zavoral dnes zveřejní jeho kompletní zdravotní dokumentaci. Uvedl, že nemá jiný problém než bolavé nohy, a na dotaz novináře doplnil, že nemíní kvůli svému zdravotnímu stavu skončit ve funkci. Nemocnice pak jeho slova korigovala, zveřejní jen shrnutí Zemanova zdravotního stavu a aktuální výsledky, uvedl Deník N.

