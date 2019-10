Dvouhodinový workshop »Sebeobrana pro ženy aneb Proč bude počet znásilnění v ČR v roce 2019 zřejmě nejvyšší za posledních 10 let« kombinoval prvky tiskové konference a panelové diskuse s praktickými ukázkami posledních trendů v sebeobraně. Na snímku Jasmína Houdek.

Evidováno nejvíce znásilnění za posledních 10 let

V České republice je ke konci srpna 2019 evidován největší počet znásilnění za posledních 10 let. Vyplývá to z analýzy statistik kriminality, kterou provedl tým přední české lektorky sebeobrany Jasmíny Houdek. »Výsledek je překvapující. Je to rozhodně nepříznivý trend, kterému je třeba věnovat mimořádnou pozornost,« komentovala výsledky analýzy lektorka.

Podle veřejně dostupných statistik zveřejněných na stránkách Policie ČR na odkazu https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx je k 31. srpnu 2019 evidováno v České republice celkem 525 znásilnění. Za prvních osm měsíců v roce jde o nejvyšší číslo od roku 2009. Průměr let 2009–2018 činí 448 případů. Oproti němu jde v letošním roce o 17% nárůst. Oproti loňsku se počet evidovaných znásilnění zvýšil o 7,3 %. »Jestli je růst počtu případů dán větší odvahou českých žen tyto případy hlásit, nebo jestli skutečně tato trestná činnost roste, musí být předmětem dalšího šetření. Určitě není možné nad těmito čísly mávnout rukou,« říká Jasmína Houdek. Pokud bychom k letošním známým číslům přičetli loňská čísla za září až prosinec, dostaneme se k 687 případům znásilnění. To by rovněž bylo desetileté maximum.

Objasněnost drobně klesá

V návaznosti na absolutní evidované počty znásilnění zkoumal tým Jasmíny Houdek také objasněnost případů. Ze statistik vyplývá, že spolu se zvyšujícím se počtem znásilnění objasněnost těchto trestných činů drobně klesá. Průměrná objasněnost znásilnění k 31. srpnu v letech 2016, 2017 a 2018 byla 60,17 %, za období 1. 1. až 31. 8. 2019 ukazují policejní statistiky objasněnost 54,3 %, což je pokles o 5,87 %.

Nizozemská spisovatelka Saskia Noortová.

Tým lektorky Jasmíny Houdek zveřejnil výsledky analýzy na novinářském workshopu sebeobrany pro ženy. Sama lektorka na workshopu zdůraznila důležitost umění odvrácení útoku ještě před tím, než agrese vypukne. »Jsem přesvědčena, že 90 % krizových situací lze předejít účinným odvrácením samotné fyzické agrese. Je to možné učinit verbálně, ale i nonverbálně. Naučit se to může každý člověk,« vysvětlila lektorka.

Kniha popisuje vlastní zkušenost

Workshopu se zúčastnila také nejslavnější holandská spisovatelka současnosti Saskia Noortová, která v České republice vydává svou první knihu pod názvem Stromboli. V částečně autobiografické knize popisuje vlastní zkušenost, kdy ji v jejích 14 letech znásilnil soused. Tuto traumatizující událost v sobě držela přes 30 let a zveřejnila ji až při vlně #metoo v okamžiku, kdy zjistila, že násilník zemřel. »Sebeobrana je jistě skvělá věc, změnit se ale musejí hlavně muži. Pokud v jakékoliv zemi na světě začne stoupat počet znásilnění, je nutné se tomu intenzivně věnovat. V této souvislosti bych chtěla apelovat na české politiky, aby ratifikovali Istanbulskou úmluvu, stejně jako to už udělalo Nizozemsko,« říká spisovatelka Saskia Noortová, která je zároveň ambasadorkou charitativní organizace bojující v Africe proti ženské obřízce.

Královna napětí Saskia Noortová

Jedna z nejúspěšnějších nizozemských spisovatelek (*1967), považovaná za zakladatelku nizozemského literárního thrilleru. Říká se jí »královna napětí«. Je také novinářkou. Publikuje od roku 2003. Ve své nejnovější knize Stromboli otevírá téma násilí na ženách.

Autorka se dlouhodobě aktivně zapojuje do boje proti zneužívání žen po celém světě, míní, že většina znásilnění se neděje na ulici, ale doma nebo v zaměstnání. Násilník vystupuje z pozice síly a pro oběť je těžké na někoho takového ukázat, uvedla Noortová a dodala, že není možné považovat ženy za provokatérky násilí, je to zodpovědnost mužů. V tomhle ohledu je potřeba podle ní změnit výchovu dětí.

(za)

FOTO – archiv Navimedia