Aleksandar Vučič. FOTO - wikimedia commons

Vučič vylučuje uznání Kosova

Srbský prezident vylučuje, že by Srbsko po obnovení dialogu uznalo Kosovo v současných hranicích. Má přitom pochybnosti, zda Bělehrad vůbec někdy Kosovo uzná.

Aleksandar Vučič to řekl v rozhovoru, který poskytl rakouskému deníku Der Standard. »Nemyslím si, že se to stane,« odpověděl Vučič na otázku, zda Srbsko uzná Kosovo, jen když dojde ke změně hranic, nebo k výměně území. »Ale nemůžeme zavírat dveře dialogu. Obě strany musejí ztratit, aby nastala situace, kdy obě získají,« dodal.

Podle prezidenta to »nemůže být tak, že (kosovští vyjednávači) získají všechno - uznání, naše území a naše lidi. A co dostaneme my? Možné členství v EU za deset let? A kdo nám to zaručí? Bude to taková garance, jakou dostala Severní Makedonie, které slíbili zahájení přístupových rozhovorů?« připomněl Vučič ironicky to, že Francie minulý týden zablokovala start rozhovorů slíbený Skopji a Tiraně.

Srbský prezident mj. poznamenal, že Evropská unie zatím Srbsku žádné podmínky ohledně Kosova nedává. Nemůže ale vyloučit, že se tak ještě nestane…

(čtk)