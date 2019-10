Ruský prezident Vladimir Putin. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Afričané v Soči

Ruský prezident Vladimir Putin v Soči hostí první rusko-africký summit, na který se do černomořského letoviska a letního prezidentského sídla sjelo 43 afrických státníků.

Dvoudenní konference, které spolu s Putinem předsedá kontroverzní egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, má podle ČTK potvrdit ruské ambice na africkém kontinentu a vytvořit předpoklady pro budoucí růst vzájemného obchodu.

Putin účastníky konference informoval, že během posledních pěti let se objem obchodu mezi Ruskem a africkými státy zdvojnásobil a jeho hodnota překročila 20 miliard dolarů (460 miliard Kč). »Očividně to není dost,« upozornil ruský prezident. Zároveň prohlásil, že jeho země vyváží do zahraničí více potravin než zbraní. »Zbraní vyvážíme do světa za 15 miliard dolarů a zemědělské produkce za 25 miliard. To ukazuje na dobrý potenciál budoucího rozvoje,« pochválil se Putin.

Jako příklad úspěšné spolupráce s Afrikou ruský vůdce uvedl kontrakty ruských energetických firem Gazprom a Lukoil, podíl společnosti Alrosa na využití nalezišť diamantů nebo pomoc, kterou internetová společnost Jandex poskytuje africkým státům ve sféře informační bezpečnosti.

Rusko odepsalo africkým státům dluhy v celkové výši 20 miliard dolarů (přes 461 miliard Kč).

(rom)