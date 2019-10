Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rozpočet je nastaven pragmaticky

Sněmovna schválila v prvním čtením návrh státního rozpočtu, kdy schvaluje jeho základní parametry, tedy příjmy, výdaje a výši schodku. Projednávání návrhu státního rozpočtu již tradičně provázely spory a kritika ze strany opozičních poslanců. Návrhu vytýkali především čtyřicetimiliardový deficit a nízké investice.

Návrh rozpočtu na příští rok je kvalitní a přináší rekordní investice na nedostatečnou infrastrukturu i rekordní objem peněz do vzdělávání, řekla poslancům při představování návrhu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). »Domnívám se, že návrh státního rozpočtu na rok 2020 vytváří předpoklady pro realizaci vhodných politik, které přispějí ke zvýšení produktivity a posunou potenciál naší ekonomiky. Ať již investicemi do infrastruktury nebo do vzdělání, vědy výzkumu či inovací,« uvedla Schillerová.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM), která je současně zpravodajkou k rozpočtu, řekla, že rozpočet není dokonalý. »Chybí mi tam témata jako efektivnost sociálního státu či promyšlenější vládní kapitálové výdaje. To nevypadá, že by bylo zrovna prioritami tohoto rozpočtu,« uvedla. Za důležité však považuje, že návrh podpořili na zasedání tripartity odbory i zaměstnavatelé. »Vládní návrh státního rozpočtu je rozumným kompromisem,« shrnula Vostrá.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Za vládní rozpočet se jako za »pragmatický kompromis« postavil také stínový ministr financí KSČM a člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš. »Rozpočet je pragmaticky nastaven tak, že pokud by přišla recese či hospodářská krize, pokud nebude kosmických rozměrů, tak jsou v něm dokonce i určité rezervy, abychom to ustáli,« uvedl. Podpora rozpočtu v prvním čtení od poslanců KSČM však podle něj neznamená, že by byli se vším zcela spokojeni. Pro druhé čtení připravují komunisté pozměňovací návrhy, které jsou zhruba v objemu jedné miliardy korun.

Stát nesmí šetřit na lidech

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) označila navrhovaný rozpočet za dobrý kompromis. »Všichni jsme museli hodně počítat a všichni jsme museli hodně slevit. Jsou ale priority, ze kterých jsme slevit nemohli. Já se domnívám, že stát nesmí šetřit na lidech, nesmí šetřit na investicích a nemá dělat tupé škrty,« uvedla. Připomněla, že na základní priority jejího úřadu se povedlo získat navíc 5,9 miliardy korun, důchody se zvýší v průměru o 900 korun měsíčně, rodičovský příspěvek o 300 korun.

Předseda SPD Tomio Okamura vzápětí obvinil ministryni Maláčovou ze lži. Podle něj není pravda, že vláda zvýší důchody od příštího roku o 900 korun měsíčně, neboť je v tom obsažena zákonem stanovená valorizace penzí o 750 korun. »Zvýšili jste důchody pouze v průměru o 150 korun,« uvedl. Návrh státního rozpočtu označil za málo investiční. Okamura v projevu kritizoval především ČSSD za finanční skandály některých jejích členů. »Přestaňte se neustále navážet do ČSSD,« ohradil se předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka, podle něhož je Okamurova posedlost sociální demokracií už diagnózou. »Skoro mám pocit, že pan Okamura někdy v minulosti musel žádat o členství v ČSSD a nebylo vyhověno,« uvedl Chvojka.

První čtení bez premiéra

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek označil rozpočet za nepřijatelný a navrhl jeho vrácení kabinetu k přepracování tak, aby výdaje a schodek klesly o 20 miliard korun a aby se zvýšil poměr investičních výdajů k celkovým rozpočtovým výdajům na deset procent. Rozpočtová politika vlády navíc podle Kalouska trvale oslabuje odolnost rozpočtu vůči budoucímu ochlazení ekonomiky, protože zákonné a jim podobné výdaje rostou rychleji než příjmy. Pokud příjmy kvůli horšímu stavu hospodářství poklesnou, tyto výdaje bude nutné platit dál a rozpočet se dostane do problémů, dodal.

»Já vůbec nechápu, že vy si dovolíte vystupovat,« reagoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Kalouskovi vytkl rozpočet, který prosadila jeho vláda v roce 2011, který byl podle Zaorálka procyklický a poslal českou ekonomiku do recese. »Vy byste měl mlčet k rozpočtu!« vzkázal Kalouskovi. Kalousek mu opáčil, že je nekompetentní.

»V praxi je rozpočet, jak ho schvalujeme, cár papíru,« řekl Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Předseda Trikolóry Václav Klaus ml. navrhl vrátit rozpočet vládě k přepracování. Kabinet by podle něj měl snížit výdaje i schodek o 40 miliard korun tak, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Prvního projednávání rozpočtu na příští rok se na rozdíl od předchozích let nezúčastnil premiér Andrej Babiš (ANO), který se v Japonsku účastnil uvedení nového japonského císaře Naruhita na trůn.

Připomeňme, že v prvním čtení schvaluje Sněmovna základní parametry rozpočtu, tedy výdaje, příjmy a schodek. Ten má být 40 miliard korun. Po schválení rozpočtu v prvním čtení putuje norma do výborů. Budou se zabývat podle své působnosti jednotlivými kapitolami. Ve druhém čtení dostanou prostor pro přednášení pozměňovacích návrhů jednotliví poslanci. Rozhodnou o nich v závěrečném čtení, které se má uskutečnit na začátku prosince.

(jad)