Jaderná elektrárna Temelín. FOTO - Haló noviny

Rakousko hodlá všemi možnými prostředky zkomplikovat dostavbu našich jaderek

Rakouská spolková země Horní Rakousy se obrátila na Evropskou komisi (EK) s požadavkem, aby prověřila plány České republiky na rozšiřování jaderných elektráren. V prohlášení o tom podle agentury APA informoval hornorakouský radní pro životní prostřední Rudi Anschober. Český vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) sdělil, že ČR je připravena Rakousku své kroky objasňovat, zároveň ale požaduje respekt ke svému rozhodnutí. Toto rozhodnutí podpořila i řada expertů.

Horní Rakousy sousedí s Jihočeským krajem, jaderná elektrárna Temelín leží od jejich hranic zhruba 60 kilometrů, jaderná elektrárna Dukovany asi 130 km. Anschober zaslal dopis EK v reakci na vyjádření českého premiéra Andreje Babiše z minulého týdne. Předseda vlády tehdy řekl, že Česko musí prosadit stavbu nových jaderných bloků, i kdyby kvůli tomu mělo porušit evropské právo. Zdůraznil, že je třeba postavit nové bloky v obou nynějších jaderných elektrárnách, tedy v Dukovanech i v Temelíně. EK bude plánovaný český jaderný zdroj zkoumat především z hlediska možné nedovolené veřejné podpory od státu.

Agentura APA upozornila, že pozdvižení v Rakousku vyvolalo i vyjádření ministra průmyslu a obchodu Havlíčka, podle kterého ČR nebude stačit pouze plánovaná stavba nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany a během pěti let musí zahájit i diskuse o rozšíření druhé české jaderné elektrárny v Temelíně.

»Z prohlášení předsedy vlády a ministra průmyslu vyplývá, že Česko vědomě počítá s porušením práva EU - jak při stavbě (nových reaktorů), tak při prodlužování životnosti,« uvedl Anschober. EK podle něj musí neprodleně zahájit kontrolu plánů Prahy v oblasti jaderných elektráren. »Budeme kontrolovat každý jednotlivý krok Česka v jaderné politice, a to z politického i právního hlediska, a budeme tlačit na dodržování všech pravidel EU,« sdělil hornorakouský radní pro životní prostředí s tím, že cílem je tyto projekty zablokovat.

Podle Anschobera by měla EK nejprve prověřit projekty výstavby a prodloužení životnosti českých jaderných elektráren, a to kvůli možnému porušení unijního práva v oblasti hospodářské soutěže. Hornorakouský politik za stranu Zelených požaduje také to, aby se v případě žádosti ČR o prodloužení životnosti jaderných bloků závazně zkoumaly přeshraniční dopady na životní prostředí a aby byla stanovena hranice pro dobu provozu jaderných elektráren.

Havlíček v reakci na to řekl, že česká strana s představiteli rakouské vlády komunikuje. »Pravidelně se potkávám i s jejich velvyslancem v Praze. Informujeme je o vývoji procesu přípravy rozšíření jádra, diskutujeme časový harmonogram, bezpečnostní opatření, technologické aspekty. Dobrou komunikaci považuji za základ, nechceme jádro zpolitizovat, diskuse je zatím v odborné rovině. Rozumíme rakouské straně a jsme připraveni vše objasňovat, ale na druhé straně požadujeme, aby respektovala naše rozhodnutí, které je neměnné,« zdůraznil ministr.

Havlíčka podpořil jaderný expert z Českého vysokého učení technického v Praze Radek Škoda. »Pro soběstačnost je třeba postavit jak dva nové reaktory v Temelíně, tak nahradit odstavované Dukovany. Ví se o tom už minimálně pět let, od zrušeného tendru na dostavbu Temelína v roce 2014. Scénář je jasný - buď něco nového do roku 2035 postavíme, nebo nám nezbude nic jiného s elektřinou než dovoz, či pálit a dovážet zemní plyn,« řekl.

Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR míní, že naléhavost Havlíčkovy výzvy je způsobena mimo jiné vývojem v okolních státech, hlavně v Německu, kde se chystá hromadné odstavování uhelných a jaderných zdrojů. »Je tak velmi pravděpodobné, že opravdu nebude možné v době, kdy v regionu nesvítí a nefouká, elektřinu odněkud dovézt a ceny tak mohou i dramaticky růst. Zároveň však v době ideální pro produkci větrné a solární energie bude mít Německo velké přebytky. K řešení naší situace tak jen velmi těžko přispějí nové fotovoltaické a větrné zdroje určené pro produkci do sítě,« řekl

