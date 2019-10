Ilustrační FOTO - Pixabay

Tvrdá cena za katalánskou demokracii

Celkem 99 let a šest měsíců vyměřil španělský soud dvanácti katalánským politikům a podporovatelům katalánské nezávislosti. Bezmála 100 let je tedy cenou za organizaci referenda. Cena za demokracii a podporování práva na sebeurčení. Cena za naplňování Charty OSN, ve které se praví, že se státy zavazují: »rozvíjeti mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činiti jiná vhodná opatření na posílení světového míru«. Jak tímto krokem Španělsko pomáhá světovému míru, není jasné.

Možná má španělská vláda na své straně právo, ale rozhodně jí chybí rozum a ochota použít dialog. Je ovšem nutno konstatovat, že postup Španělska v Katalánsku je v dlouhodobém souladu – zmlátit voliče, došlápnout si na oponenty, de facto neakceptovat výsledky evropských voleb, dát vysoké tresty organizátorům nenásilné akce. To ovšem úplně nezní jako aktivity demokratického státu, ve kterém duch diktátora Franka osidluje pouze svoji hrobku.

Stát se to jinde, zvedla by se vlna vzdoru, ale Španělsko (jako dříve Turecko) se nekritizuje. Kdo by očekával mohutné demonstrace liberálních demokratů před španělským velvyslanectvím a vyvěšení katalánských vlajek na obecní a městské úřady, bude zklamán. Kosovo samostatné být může, Katalánsko ne. V Hongkongu se demonstranti mlátit nemohou, ale v Barceloně ano. Zavírání názorové opozice se třeba v Íránu nesmí, ale ve Španělsku ano. Je to jasné? Většině evropských politiků zřejmě ano, jinak není možné pochopit to, že EU dává ohledně Katalánska hlavu do písku. Snahy upozorňovat na dvojí metr nepadají na úrodnou půdu.

Kateřina Konečná, europoslankyně.

Debaty o tom, jestli bylo katalánské referendum legální či nikoliv, považuji v rámci vzniklé situace za bezpředmětné. To, co považuji za podstatné, je zcela nepřiměřená a lidsky a politicky zcela nepřijatelná reakce španělské vlády, která se katalánským voličům prezentovala jakožto násilnická a dala legitimitu katalánským požadavkům. Chápu, že španělská ústava hovoří jasně, ale zbabělá reakce tehdejší španělské vlády také. Vyjádřila jsem tedy již tehdy přesvědčení, že pokus o násilné udržení národní jednoty povede pouze k definitivnímu nalomení vůle Katalánců být v rámci jednoho státu s někým, kdo se ke svým (stále ještě občanům) nechová spravedlivě a důstojně.

Jakožto členka »Platformy pro dialog EU–Katalánsko« budu situaci i nadále bedlivě sledovat. Budu přitom i nadále vytvářet tlak na propuštění katalánských politických a sociálních vůdců, kteří jsou ve vězení, a na bezpečný návrat těch, kteří zvolili odchod do exilu; naléhat na Evropský parlament a španělské orgány, aby zaručily občanská a politická práva demokraticky zvolených katalánských politiků, kterým je svévolně bráněno v plnění jejich mandátů; nabádat evropské instituce, aby usnadnily demokratické řešení konfliktu; trvat na potřebě vyjednávání dohody mezi Španělskem a Katalánskem, která bude respektovat demokratické právo na sebeurčení a opuštění od represivních opatření ze strany Španělska.

Domnívám se, že jako zástupkyně levice a českého státu, který za svůj vznik vděčí právě právu na sebeurčení, nemohu konat jinak. Katalánská touha po nezávislosti má počátky před staletími, a to žádný rozsudek změnit nemůže.

Kateřina KONEČNÁ