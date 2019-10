Ilustrační FOTO - Pixabay

První silniční balíček aneb Pomoc kamioňákům

Nedávno jsem viděla video, které mě velmi zaskočilo. Byly na něm dva kamiony a mezi nimi osobní auto, které stálo stejně jako kamion před ním. K osobnímu autu se zezadu, rychlostí 40 km/h., přibližuje druhý kamion, který do osobního auta narazí. Co se stane poté? Osobní auto de facto zmizí pod kamionem stojícím před ním. Šance na přežití se pro posádku rovná v dané situaci skoro nule.

Díky tomu jsem začala uvažovat nad tím, jaké pracovní podmínky mají řidiči v kamionové dopravě, protože řekněme si na rovinu, že bychom ocenili, kdybychom věděli, že jsou odpočatí a mohou se své práci plně věnovat. Pokud by to tak nebylo, mohlo by to mít katastrofální následky. Naštěstí teď mohu přispět k tomu, aby byly naše silnice a dálnice bezpečnější.

Strašidlo v EP

Evropským parlamentem již 2,5 roku prochází strašidlo – strašidlo známé pod názvem první silniční balíček. Ten obsahuje šest dokumentů, ale tři jsou důležité v sociální oblasti – směrnice o pravidlech vysílání řidičů, nařízení o pravidlech upravujících dobu jízdy a odpočinku řidičů, tachografy a nařízení o pravidlech, která upravují přístup k povolání provozovatele silniční dopravy a přístup na trh silniční přepravy zboží a která se týkají i kabotáže a schránkových firem. Politická skupina, ve které působím, získala již před lety možnost jmenovat zpravodaje, kterým se nakonec stala moje kolegyně Merja Kyllönenová, ta se však stala ve Finsku poslankyní a pomyslnou štafetu jsem tak po ní převzala já. Česká republika tím získala zpravodajku směrnice o pravidlech vysílání řidičů, která je součástí jednoho z nejprestižnějších a nejnáročnějších »balíčků«.

Kateřina Konečná, europoslankyně.

Proč je však silniční balíček vůbec zapotřebí? Kontrola pracovní doby a orgány, které ji vykonávají, se v praxi liší v závislosti na členském státu, což v jednotném evropském prostoru představuje veliký problém, který dopadá primárně na bedra řidičů. Ti jsou velmi často přetěžováni a nuceni trávit značné množství času v malých kabinách automobilu (často i v době, kdy mají »volno«). Například řidiči z východní Evropy pak za velmi nízké platy pracují na západě po značně dlouhou dobu bez možnosti návratu domů k rodinám, což vede k sociálním nespravedlnostem. Problém navíc představuje i nedostatek hlídaných parkovišť, což opět »uvazuje« řidiče k jejich kamionům a nedovoluje jim to skutečně odpočívat a nabrat síly.

Herkulovský úkol

Evropské odvětví silniční dopravy poskytuje pracovní místa více než pěti milionům osob, které mohou z první ruky vysvětlit potřebu modernizovat evropské odvětví dopravy a učinit je sociálně spravedlivějším a konkurenceschopnějším. Jedná se sice o skoro herkulovský úkol, ale spolu s dalšími dvěma zpravodaji pracujeme intenzivně na tom, abychom dosáhli kýženého cíle. Že jdeme správnou a nutnou cestou, dokazuje i fakt, že máme podporu jak odborů, tak zaměstnavatelů.

Směrnice, kterou mám z hlediska EP na starosti, by měla zajistit spravedlivou odměnu pro řidiče a zabránit uplatňování odlišných pravidel některými členskými státy, které zvyšují byrokratickou zátěž dopravců. Měla by vést k lepším podmínkám odpočinku pro řidiče, jelikož by přepravní společnosti měly zorganizovat práci svých řidičů tak, aby jim pravidelně, alespoň však jednou za čtyři týdny, umožňovala vrátit se domů. Povinný týdenní odpočinek řidičů by se podle schváleného textu neměl čerpat v kabině vozidla.

Silniční balíček si sice prošel mnoha konflikty a problémy, ale nyní všichni doufáme, že se blížíme ke konci. Potřebujeme mít odpočaté a spravedlivě odměněné zaměstnance, kteří budou řídit své několikatunové kolosy zodpovědně a bezpečně. Bezpečnost na silnicích je v zájmu všech členských států EU a my můžeme být rádi, že v této otázce máme velmi silné a významné slovo.

Kateřina KONEČNÁ