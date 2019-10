Nehod přibývá

V poslední době sdělili experti výsledky svých zjištění. Nehody, které způsobí mladí řidiči, většinou končí smrtí. Ze škol se vytratila dopravní výchova, jízd v autoškole je poměrně málo. Silná auta, používání mobilů nebo natáčení videí za jízdy je velmi lákavý, ale nebezpečný trend pro nováčky za volantem.

Člověk by měl při svých začátcích najezdit pod dohledem zkušeného řidiče minimálně tři tisíce kilometrů. Takže dojde k podstatným změnám při získávání řidičského průkazu, pravidla se zpřísní. Jaké změny nastanou, řeší pracovní skupina Legislativní rady vlády. Sněmovna by tuto úpravu měla mít k dispozici příští rok. Udělat vše pro zmenšení počtu nehod je nutné. V současné době je nutné jezdit co nejvíce opatrně. Za volantem nejde riskovat.

Pracovní povinnosti mě často zavedou na Vysočinu nebo na Znojemsko. Naposledy o minulém víkendu na chovatelskou výstavu. Potkal jsem se tam s bezvadnými lidmi a řeč přišla i na nehodovost. Shodli jsme se na tom, že je třeba dopravu řešit a to nejen stav komunikací, ale i zpřísnění pravidel výuky v autoškolách. A rozhodně vrátit i dopravní výchovu do škol.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM