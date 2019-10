Stále je ještě moc pamatujících

Zajímavý průzkum nám média nabídla v pondělí. Připravila ho společnost NMS Market Research pro Paměť národa. V něm třicet osm procent občanů nad čtyřicet let prohlásilo, že za socialismu se žilo líp, a asi dvacet procent nevědělo, jak odpovědět, tedy dnešek nehodnotilo »slavnostním výkřikem«. Uvědomíme-li si, že situaci před rokem 1989 mohou dnes pamatovat vlastně pouze ti starší padesáti let, protože ti, kterým tehdy bylo do dvaceti, mohou jen těžko obě doby srovnávat, pak to je pro dnešní stoupence »pravdy a lásky« úděsná zpráva. Většina obyvatel »listopadovou revoluci« tedy nebere jako bod zlomu, kdy všechno se začalo vyvíjet lépe. A to přes masívní propagandu vedenou Českou televizí. U mladších 38 let je tomu jinak. Nedivím se. Do jejich hlav je systematicky vtloukáno nesmírné množství nepravd, a tak dokonce ti pod čtyřicet let by ve své jedenapadesátiprocentní většině KSČM prý zrušili. Jednostranné »vymývání mozků« tak nese »svoje ovoce«. Mít, jak se stále tvrdí, svůj názor se prostě nenosí. Je třeba vychovat nové generace ve stádním myšlení, které pak v sorosovském duchu bude schopno plnit jakýkoli příkaz doby či mocných.

Jde však o ty, pro něž doba před Listopadem byla pro život příznivější. Je jich mnoho, nebezpečně mnoho. Je proto třeba použít jakéhokoli nátlaku, zvláště pak televizních pořadů, aby podlehli. Každé procento lidí, kteří nesdílí havlovské nadšení, je nebezpečné. Znamená, že jsou tady síly, které by vývoj za nějaké situace stále ještě mohli zvrátit. A to se pochopitelně nesmí dopustit. I otázka týkající se zrušení strany komunistů má tedy svůj význam. Odpověď na ni totiž ukazuje, kolik vlastně lidí by bylo schopné akceptovat nějaký ten zákaz. Většina obyvatel stále takovým řešením není nakloněna. Mladí, nic nepamatující, jsou vstřícnější. Jde o to ovšem zjistit, kdyby se přece jen situace zamotala, kolik obyvatel by bylo ochotno přijmout opatření omezující svobodu a demokracii.

Pro většinu lidí Listopad nebyl tedy, jak lze vysoudit z průzkumu, přínosem, i když beze sporu technický a technologický pokrok v posledních třiceti letech přece jen ovlivnil životy lidí na Zemi, a to bez ohledu na systém. To musí pro pravici být velmi vážným varováním. Jak se z něj poučí, nevím. Je ovšem pravděpodobné, že ještě více přitvrdí propaganda, zvláště ta zaměřená na mladé. Další lži a polopravdy se budou hrnout v proudech. Už dnes se začíná u dětí, které teprve začínají zvládat čtení a psaní, a pokud jde o ty starší, zatím si minulost pamatující ročníky, čeká se na to, až vymřou. Kdybych byl cynik, mohl bych říci: čím dřív, tím líp! Bohužel, i oni cynici se už našli.

Otakar ZMÍTKO