Naděje

Hmm, vcelku zajímavá témata v současné době probíhají Sněmovnou, přičemž jedno, trochu kontroverzní, mne opravdu zaujalo. Jedná se o zvýšení zdanění hazardu.

Předem musím říct, že zrovna nějaký »riskér« rozhodně nejsem, byť různé hry a sázky mi nejsou neznámé. Například takový poker mám vysloveně v oblibě a kdysi na škole jsem si jím i docela slušně přivydělával. S oblibou také o něm tvrdím, že podle mého mínění se jedná spíše o sport, ale o tom se vedou samozřejmě sáhodlouhé spory…

Nyní je však na stole zvýšení zdanění u loterií, kurzových sázek či tombol, přičemž naopak u automatů zůstává na stejné úrovni, byť je již nyní o něco vyšší. V tomto případě bych šel naopak ale ještě klidně opravdu výš. Jestli je totiž něco skutečně společensky nebezpečné, tak je to právě »výherní« automat. Ano, sám jsem do něj kdysi v mládí tu dvacku hodil, naštěstí mne to však ničím nezaujalo, mnohé to ale může doslova pohltit, což bylo dříve, když byly ještě automaty pomalu v každé hospodě, velice jasně vidět. O tom, kolik rodin tyhle mašinky rozvrátily, snad není třeba informovat, vždyť to je všeobecně známo, takže v tomto případě bych klidně ještě přitvrdil, a vybrané peníze pak hodil do prevence.

Co se ale třeba kurzových sázek týče, zde mi plánované navýšení daně přijde celkem zbytečné. Společenskou nebezpečnost zde vidím totiž minimální. Nejen, že na rozdíl od mašinek se zde dá i celkem bez problémů vyhrát (ano, občas si také vsadím), ale pokud člověk není naprostý blázen – je fakt, že existují i tací, co se kvůli tomu dokáží zadlužit – tak podle mne vysloveně nebezpečí nehrozí. Naopak, sledování nějakého zápasu, pokud má člověk vsazeno, může onen často i nudný sport velmi příjemně oživit. Diskuse v hospodě u piva pak mezi sázkaři nabývají občas zajímavých rozměrů…

Co ale pak opravdu nechápu, je zvýšení zdanění u loterií. Opravdu si dovedu jen stěží představit, že se někdo kvůli nim stane sociopatem. Naopak, myslím, že pro mnoho lidí, obzvláště v pozdějším věku, může přinášet čekání na tažená čísla, byť šance není příliš vysoká, příjemné mrazení, ale hlavně – naději. A mít naději je vždycky povzbuzujícím kořením života.

Tomáš CINKA