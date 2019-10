Evropský parlament (EP). Ilustrační FOTO - Haló noviny

EP odsoudil invazi do Sýrie

Evropský parlament (EP) odsoudil tureckou invazi do Sýrie a označil ji za závažné porušení mezinárodního práva. Ankaru vyzval, aby intervenci okamžitě ukončila a stáhla všechny své vojáky ze syrského území. Usnesení, které europoslanci přijali na plénu ve Štrasburku, také vyzývá k přijetí »přiměřených a cílených« ekonomických sankcí proti Turecku.

Podle poslanců by EU např. mohla zmrazit preferenční režim pro dovoz tureckých zemědělských produktů a jako poslední možnost pozastavit celní unii s Tureckem, což by mělo výrazný dopad na obchod země s »28«. Už ve středu EP navrhl, aby Evropská unie výrazně omezila Turecku peníze, které do země proudí v rámci předvstupní pomoci. Turecko zahájilo vpád do Sýrie 9. října, jeho cílem jsou oddíly syrských Kurdů YPG. Poslanci ve středeční debatě také zdůrazňovali, že současné příměří. Které bylo prodlouženo ještě o šest dnů, je slabý příslib. Německá levicová poslankyně a turecká rodačka Özlem Demirelová uvedla, že takzvaná bezpečnostní zóna u hranice, nutná podle tvrzení Ankary pro návrat syrských uprchlíků do vlasti, neznamená bezpečnost, ale nové uspořádání Sýrie. »Faktem je, že všichni včetně EU zde mají své geostrategické zájmy, nebylo ani přijato úplné zbrojní embargo,« doplnila Demirelová.

(čtk)