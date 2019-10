Údolí padlých nedaleko Madridu. FOTO - wikimedia commons

Ostatky diktátora Franka byly exhumovány

Ostatky španělského diktátora Franciska Franka byly vyzdviženy z hrobu v mauzoleu Údolí padlých nedaleko Madridu. Oznámila to španělská vláda. Rakev byla za doprovodu rodiny vynesena z baziliky, naložena do pohřebního vozu a pak do vrtulníku. Ten ji převezl na madridské předměstí El Pardo, kde byla uložena do soukromé rodinné hrobky na místním hřbitově.

V bazilice v Údolí padlých, asi 50 kilometrů od metropole Madridu, začala exhumace dopoledne a po dvou hodinách byla dokončena. Loni ji schválila vláda a rodina diktátora z let 1939-75 se marně snažila zabránit jí u soudu. Při exhumaci bylo třeba z Frankova hrobu sejmout žulový poklop o hmotnosti 1,5 tuny. Podle vlády se operace obešla bez incidentů. Nesdělila však, jaký bude další osud náhrobního kamene. Celý bouřlivě diskutovaný proces vyzdvižení ostatků z hrobu, jejich přesunu a opětovného pohřbení se konal za přísných bezpečnostních opatření, s vyloučením veřejnosti a do značné míry i médií. Ostatky byly přemístěny po 44 letech. Od pohřbu diktátora v roce 1975 spočívaly v Údolí padlých, které Franco nechal budovat poté, co se roku 1939 chopil moci.

Španělský diktátor Francisko Franko. FOTO - wikimedia commons

Na stavbě pracoval i nyní 93letý Nicolás Sánchez-Albornoz, tehdy člen studentského protifašistického sdružení, jakožto vězeň Frankova režimu. »Čekali jsme mnoho desetiletí, až zmizí z tohoto monumentu, který byl hanbou Španělska. Všichni diktátoři Frankova ražení - Hitler, Mussolini - z Evropy zmizeli a nebyli poctěni takovými hroby,« řekl Sánchez-Albornoz k exhumaci. Vyzdvižení Frankových ostatků schválila až loni v červnu nynější socialistická vláda Pedra Sáncheze, která stejně jako většina Španělů považuje za zcela nedůstojné, aby byl Franco pohřben na stejném místě jako 34 000 obětí španělské občanské války. Tu pučem v roce 1936 rozpoutal právě Franco a zemřelo v ní za tři roky na půl milionu lidí.

Exhumaci se marně snažila zabránit řadou stížností k soudu Frankova rodina i jeho příznivci. Diktátorův nejstarší vnuk Francisco Franco y Martínez-Bordiu označil nařízenou exhumaci za politickou lest Socialistické strany a znesvěcení. »Pociťuji velkou zlost, protože použili něco tak zbabělého jako vykopání mrtvého těla, využili těla k propagandě a politické publicitě, aby získali pár hlasů před volbami,« stěžoval si vnuk.

Z vyzdvižení ostatků nesměly být pořizovány fotografie ani audiozáznamy. U vchodu do baziliky byly instalovány detektory kovů a nad náhrobkem byla vztyčena plachta. Kromě 22 členů Frankovy rodiny do Údolí padlých přijela i ministryně spravedlnosti Dolores Delgadová.

(ava, čtk)