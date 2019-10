Detail výškové budovy České televize v Praze na Kavčích horách. Ilustrační foto - wikimedia commons

Česká televize pod palbou kritiky

Po debatě plné sporů schválila Sněmovna výroční zprávy o činnosti a o hospodaření České televize za rok 2016. Sněmovní volební výbor je již dříve obě doporučil schválit. Zprávu o činnosti projednávali poslanci už od letošního ledna.

Nemálo poslanců hospodaření ČT opět kritizovalo, a vyjadřovali nad ním pochybnosti. Pro schválení zprávy o činnosti ČT za rok 2016 hlasovalo 120 poslanců ze všech klubů kromě SPD, KSČM a nezařazených. Pro schválení zprávy o hospodaření hlasovalo 117 poslanců, proti ní byl například Pavel Juříček (ANO) a Jaroslav Foldyna (ČSSD), nepodpořili ji opět zástupci KSČM a SPD.

»Nikdo, alespoň nikdo z KSČM, nechce ČT vyrvat z veřejnoprávního majetkového portfolia, a to ani do budoucna. Možná ale ČT chtějí opanovat, nebo ještě přesněji řečeno zachovat si ji ke svému prospěchu úplně jiné subjekty. Mám na mysli ty, kterým ČT po léta tak zdatně připískává ať již formou zřetelné politické předpojatosti a tendenčnosti, či také a nezřídka finančně v rámci neprůhledných, často velice podezřelých smluv v řádech milionů korun,« zdůraznil ve Sněmovně místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, který se médiím hodně věnuje, Jiří Valenta (KSČM).

Místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM).

Je přesvědčen o tom, že České televizi se »úzkostně nedostává objektivity, vyváženosti, plurality názorů či soudnosti moderátorů«. Někdy ale i prosté mezilidské slušnosti, kdy jsou předem vybrané politické oběti »vyšetřovány televizními moderátory jako na policii, a dokud neřeknou, co chce vyšetřující, tedy konkrétní investigativní redaktor, slyšet, domů prostě neodejdou,« tvrdí poslanec KSČM. Nemálo diváků s ním bude určitě souhlasit.

Filutové, co smyšlenku pokusu o ovládnutí ČT politiky zkonstruovali a vypustili ji se zjevným úmyslem vyvolat obavy a nespokojenost veřejnosti, podle Valenty dobře vědí, že za ČT odpovídá stát a musí ji prostřednictvím Sněmovny, která volí Radu ČT, také kontrolovat. »Při adresné a objektivní kritice poslanců se tedy nejedná o žádné mocenské přebírání ČT,« zdůraznil. I proto považuje poslaneckou kontrolu v ČT v současnosti za nezbytnou. Hospodaření se 7 mld. Kč získanými především přímým výběrem od občanů se podle něj nemůže nadále odehrávat neprůhledně a nehospodárně.

Rada ČT má konat s péčí řádného hospodáře

Sněmovna přijala část návrhu doprovodného usnesení Milana Ferance (ANO), v němž doporučila Radě ČT, aby při schvalování rozpočtu ČT na příští a další roky důkladně a s péčí řádného hospodáře prověřovala jednotlivé nákladové položky za účelem efektivního využití peněz získaných od koncesionářů. Feranec navrhoval širší usnesení. Chtěl mj., aby Sněmovna vyzvala svůj volební výbor, aby při projednávání zprávy o hospodaření ČT za rok 2018 podrobně zkoumal hospodaření televize, a to i za využití externího poradce nezávislého na ČT. Tím vyvolal kritiku šéfa klubu ODS Zbyňka Stanjury, který prý nepotřebuje, aby mu Feranec říkal, že má ve volebním výboru poctivě pracovat. Vzkázal mu, ať si usnesení »strčí někam«. »Nepotřebujeme vaše knížecí rady,« podotkl Stanjura.

Juříček už při jednání minulý týden informoval, že si nechal zpracovat prověrku hospodaření veřejnoprávní televize a na jejím základě mluvil o pomalu umírající organizaci. ČT však uvedla, že jde o falešný audit. Komora auditorů ho označila za nevěrohodný, nestandardní, zmatečný a místy zcela nesmyslný. Podle komory není dokument zprávou auditora. Argumentuje např. tím, že zprávu auditora musí vyhotovit auditor a nemůže být anonymní. »Ten audit jsem si zadal sám pro sebe proto, abych si ověřil, že můj názor je správný. Proto se trefujte do mě, a nikoliv do nějaké auditní organizace, která je mezinárodní a kterou nenechám vláčet v médiích jenom kvůli tomu, že pro Juříčka jako poslance zpracovávala nějaký audit,« řekl poslanec již minulý týden.

Stanjura reagoval, že to, co si nechal Juříček zpracovat, není audit, ale komentář k veřejně známým číslům. Poslanci odmítli Juříčkův návrh, aby Sněmovna vzala na vědomí, že hospodaření ČT je schodkové a udržitelné jen do roku 2021. V návrhu mj. stálo, že existují podezření, podle nichž ČT porušovala zákon o zadávání veřejných zakázek.

Hospodaření ČT a ČRo by mohl kontrolovat NKÚ

Odkládané projednávání zpráv ČT bylo sledované zejména kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání Rady ČT. Ta mj. volí a odvolává generálního ředitele. Zákon o ČT říká, že Sněmovna může televizní radu odvolat, pokud rada neplní opakovaně své povinnosti stanovené zákonem, nebo pokud Sněmovna dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu o činnosti nebo o hospodaření. Členy rady volí poslanci.

Čtveřice poslanců ČSSD předložila návrh, aby hospodaření ČT a ČRo mohl kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Podle svých slov reagují na dlouhodobou diskusi o hospodaření veřejnoprávní televize a rozhlasu. Kritici i zastánci hospodaření ČT se ve sněmovní debatě o výročních zprávách shodovali v tom, že veřejnoprávní televize by měla spadat pod kontrolní pravomoc NKÚ, nikoli dolní komory. Televize v reakci uvedla, že její hospodaření podléhá několikastupňové kontrole a že se nebrání ani kontrole ze strany NKÚ.

Ve Sněmovně čekají na projednání ještě výroční zprávy ČT za léta 2017 a 2018. Výroční zprávy předkládají poslancům všechny veřejnoprávní instituce, tedy ČT, ČRo a ČTK.

