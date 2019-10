Ilustrační FOTO - Pixabay

Lékaři chtějí úhradu za vydání e-neschopenky

Lékaři chtějí, aby jim bylo vydání e-neschopenky hrazeno. Sněmovní výbor pro zdravotnictví je v tomto požadavku podpořil, kdo by však měl lékařům tento úkon platit, není jasné. Ministerstva práce i zdravotnictví to odmítají, podle obou ministrů je to povinnost toho druhého. Elektronické neschopenky se budou používat od ledna příštího roku.

Předsedkyně výboru pro zdravotnictví Věra Adámková (ANO) řekla, že peníze za podobný výkon mají například lékárny, kterým pojišťovny platí 15 korun za výdej léku na recept. Do roku 2015 lékárny vybíraly regulační poplatky 30 korun za recept od pacientů. Nyní lékárnická komora požaduje zvýšit poplatek od pojišťoven na 18 korun.

»Neschopenka by měla být lékaři hrazena odjakživa, což nebyla. Je to skutečně administrativní činnost, kterou po lékaři požaduje stát,« uvedl předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) Petr Šonka. Za uchazeče o zaměstnání registrovaného na úřadě práce podle něj také úkon vydání neschopenky ministerstvo práce lékaři hradí.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, členka výboru pro zdravotnictví Hana Aulická Jírovcová, zatím nemá jasno v tom, zda tento požadavek lékařů podpořit. »Naše podpora se bude odvíjet od toho, jaké bude konečné nastavení e-neschopenky a jak k tomu bude přistupovat odpovědné ministerstvo, to znamená ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud by tento úkon znamenal nějakou opravdu značnou zátěž pro lékaře a nějaké velké problémy v ordinacích, tak si myslím, že určitá kompenzace, alespoň v těch začátcích, by měla přijít,« řekla našemu listu. Na druhou stranu je přesvědčena, že pokud by se celý systém rozběhl tak, jak by měl a jak všichni odpovědní ujišťují, tak lékaře to v konečném důsledku zatěžovat nebude.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, členka výboru pro zdravotnictví Hana Aulická Jírovcová.

Další zbytečné papírování

Kromě chybějící úhrady lékaři také kritizují, že systém nesnižuje administrativu, což měl být jeden z jeho cílů. Místo aby šetřily čas, podle nich přinášejí další zbytečné papírování. Podle lékařů přinesou e-neschopenky chaos jak nemocným lidem, tak lékařům, a ve finále i zaměstnavatelům. »Jsme schopni přijmout to, že budeme tisknout jeden díl neschopenky. Co považuji v 21. století za nesmyslné, že do něj budu ročně dopisovat termíny kontrol a že jsem vystavil lístek na peníze,« uvedl Šonka.

Po skončení neschopenky má tiskopis zůstat založený v kartě pacienta, kterou ale dnes někteří lékaři vedou pouze elektronicky. Lékařům také vadí, že každých 14 dní a na konci každého měsíce musí potvrdit, že neschopenka pokračuje. Podle předsedy Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Svatopluka Býmy jsou e-neschopenky polotovar, který postrádá smysl. »Zásadním kritériem smysluplnosti jakékoli elektronizace je snížení administrativní zátěže, což stávající e-neschopenka rozhodně nesplňuje. Je polovičatým řešením a dalším typickým příkladem toho, jak elektronizace nesmí vypadat,« uvedl.

Lékaři také upozorňují, že projekt e-neschopenek není dostatečně vyzkoušený. Problém, který denně řeší, je například stornování neschopenek. S tím ale ČSSZ v elektronické verzi nepočítá. »Je běžné, že pacientovi vystavíme pracovní neschopnost, ale ve firmě namísto ní nabídnou například náhradní volno. Pacient pak po nás chce ještě ten samý den neschopenku stornovat. Papírovou verzi jsme mohli jednoduše roztrhnout a na ČSSZ vůbec neposlat. S její elektronickou obdobou, která se odesílá on-line, to ale nejde. Nikdo nám doposud neřekl, jak máme postupovat. Na nedomyšlenost projektu proto zřejmě doplatí i pacienti,« upozornil Šonka.

V lékařských programech se e-neschopenky zkoušejí od října. Upravený lékařský software by si všichni doktoři mohli instalovat od listopadu. Od ledna by v něm pak měli vystavovat e-neschopenky. Vyplnit je budou moci ale i na portálu ČSSZ po přihlášení přes datovou schránku, e-občanku či heslo s autorizační textovou zprávou. Pacient dostane od lékaře vytištěný jeden papír, který mu bude sloužit jako průkaz.

(jad)