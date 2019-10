Ve zprávách o extremismu mají být jen rozhodnuté věci

Souhrnné informace typu zpráv o extremismu v ČR možná budou nově zmiňovat pouze případy, které byly rozhodnuty soudně, nebo u kterých bylo ukončeno vyšetřování. Ve Sněmovně to uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Reagoval tím na skutečnost, že ve zprávě o extremismu za letošní druhé čtvrtletí se objevil i dosud vyšetřovaný případ poslankyně Karly Maříkové (SPD). V této věci ministra Hamáčka interpeloval místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM). Na záležitost poukázal s tím, že přípravné trestní řízení je ze zákona neveřejné. Podivil se, jak se případ Maříkové mohl ve zprávě objevit. »Když jsme to s vámi diskutovali ve výboru pro bezpečnost, řekli jsme, že v tom cítíme problém. Za prvé, že by tam neměla být ani uvedená, ale hlavně, jak se tato informace dostala k ministerstvu vnitra, když přípravné řízení trestné je ze zákona neveřejné,« zeptal se poslanec KSČM.

Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM).

Ministr Hamáček na to řekl, že informaci získalo ministerstvo z podkladů od policie. Odmítl, že by to znamenalo únik informace z vyšetřovacího spisu. »Jsem připraven k debatě, zda v takovýchto dokumentech mají být uvedeny pouze případy, kde už je pravomocný rozsudek, kde je ukončeno prošetřování. Myslím, že ano. A určitě v tomto směru vydám příslušné pokyny,« uvedl ministr. Ujistil opakovaně poslance, že nedošlo k žádnému úniku ze spisu. »Můžeme vést debatu a já jsem připraven pokračovat v té, kterou jsme vedli ve výboru pro bezpečnost,« reagoval Hamáček.

»Budu velmi rád, pokud o těchto věcech budeme diskutovat a tohle už se nebude opakovat,« zdůraznil ve Sněmovně při interpelacích Ondráček.

Poslankyně je kvůli svým výrokům vyšetřována pro podezření z podněcování nenávisti vůči skupině osob. Letos v lednu muslimské imigranty přirovnala k invazivním druhům rostlin a zvířat, které je zakázáno do EU dovážet. »Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území Evropské unie,« uvedla.

(ku)