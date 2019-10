Ilustrační FOTO - Pixabay

Zemědělci nechtějí dohodu s Mercosur

Zemědělské oborové organizace se obávají přijetí obchodní dohody se zeměmi tzv. Mercosuru. Nejenže bude mít dopad na světové životní prostředí, navíc by se maso muselo převážet přes celý svět.

Společně to uvedli zástupci Zemědělského svazu ČR, Českého svazu chovatelů masného skotu a Společnosti mladých agrárníků.

Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha vyslovil obavy z toho, že zemědělci v Latinské Americe nebudou muset splňovat stejné normy jako zemědělci evropští, například u pohody zvířat v chovech, při používání geneticky modifikovaných krmiv nebo antibiotik. »Obáváme se, že vytváříme duální pohled na kvalitu a bezpečnost potravin - budeme tu mít potraviny evropské a potom z Mercosuru a oboje budou vyráběny za jiných podmínek,« řekl.

Podle německé studie mají evropští zemědělci vyšší náklady na dodržování všech legislativních podmínek - německý farmář má podle Pýchy náklady na jeden hektar ve výši 315 euro, ve státech Latinské Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie jde o 69 euro. »To samo o sobě ukazuje, že Evropa je směrem ke svým zemědělcům velmi přísná,« dodal.

Podle svazu se ze zemí Mercosuru do Evropské unie importuje 270 000 tun hovězího masa ročně. Nová dohoda představuje navýšení o 99 000 tun. Kromě hovězího masa mají zemědělci obavy také z drůbežího masa a importu cukru.

EU dojednala dohodu se zeměmi Mercosuru (Brazílií, Argentinou, Uruguayí a Paraguayí) v červnu po téměř dvou desítkách let rozhovorů. Pokud by se ji podařilo schválit, vznikla by největší zóna volného obchodu na světě. Ujednání musí projít schvalovacím procesem ve všech členských zemích EU. Už v polovině září ale návrh dohody odmítl rakouský parlament, velký problém s ní má i Francie.

(ici)