Ilustrační FOTO - Pixabay

Seno: loni extra mizérie, letos mizérie

Většina krajů podle tajemníka Agrární komory ČR Jana Doležala hlásí současné zásoby sena vyšší než loni. Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy je ho však proti běžným letům méně téměř o třetinu. Krmiv pro skot by ale podle něj měl být dostatek a stavy skotu by se snižovat kvůli nedostatku píce neměly.

Stav zemědělského sucha je letos na podzim výrazně lepší než loni, zasahuje pouze tři procenta území, přičemž třemi nejhoršími stupni trpí necelé procento. Zatímco na Moravě je dostatečně naplněná nejen horní vrstva půdy, ale i spodní vrstva od 40 centimetrů do jednoho metru, v Čechách jsou místa, kde přetrvává nedostatek vláhy ve spodní vrstvě, řekl v tomto týdnu bioklimatolog a jeden z tvůrců projektu InterSucho Miroslav Trnka.

Upozornil ale, že absolutní podzimní nasycenost půdy bývá poměrně nízká. Bílá mapa, tedy absence sucha, ukazuje, že letos je v půdě stejně nebo více vláhy vzhledem k průměru z let 1961 až 2010 pro toto období.

»Sucho zbrzdilo růst a většinou se podařila sklidit už jen druhá seč. Výpadek oproti běžným rokům činí přibližně 30 %. Avšak ve srovnání s loňským rokem se sklidilo více. Tudíž situace není tolik kritická, a to i díky tomu, že většina chovatelů zařadila do osevního postupu další pícniny, například jeteloviny,« řekl Pícha.

Podle Doležala byly místy problémy se suchem, případně s přemnoženými hraboši, kteří podle něj napadli krmné plodiny, jako jsou vojtěška nebo kukuřice. »Chovatelům dojeného skotu především na Moravě tak rostou náklady,« dodal.

Seno zdražilo a zemědělci předpokládají, že v zimě cena poroste. Farmáři někdy bojují i s krádežemi a poškozováním zásob. Nedostatek sena pociťují v tomto roce zemědělci zejména v Čechách, potíže s tím mají ale i na severu Moravy. Někteří chovatelé kvůli tomu už několik uplynulých let na podzim redukují stavy dobytka. Například Miroslav Sikora z frýdecko-místecké EkoFarmy Milíkov k tomuto kroku letos přistoupí i proto, že mu seno zničili lidé. »Dneska si každý myslí, že na každý balík nebo stoh může vylézt a skákat tam,« řekl.

Seno chybí i na jihu Čech, a tamní zemědělci se ho proto snaží lépe chránit před krádežemi. Balíky hned odvážejí z pole a na objektech, kde je mají uskladněné, často mají čidla a kamery. Balík sena nyní stojí kolem 1000 korun. Farmářka Miriam Líbalová, která hospodaří v Blanském lese, si ale myslí, že v zimě ještě zdraží.

Podobný názor mají i farmáři v Libereckém kraji, ačkoli letos sklidili víc sena než loni. Jeho cena se v regionu pohybuje podle kvality a způsobu uskladnění od 1000 do 1500 Kč za balík. Například Radim Urban, který hospodaří u Oldřichova v Hájích na Liberecku, je však s cenou spokojen, podle něj odpovídá reálným nákladům a zemědělcům i něco vydělá.

V Ústeckém kraji by ale farmáři potřebovali podle soukromého zemědělce z Podřipska Vítězslava Škody kompenzace za sucho, jinak některým hrozí konec. »V živočišné výrobě je to strašný problém, protože na jeden rok si zásoby uděláme, ale ne na dva,« uvedl.

Ve středních Čechách sklidili zemědělci méně sena, než je dlouhodobý průměr, například na Kladensku zhruba o třetinu. »Sena je sice letos více než minulý rok, ale nenarostly otavy,« uvedla Jana Holíková, která hospodaří na loukách v okolí Zákolan na Kladensku. Podle ní nebylo možné udělat místo druhé sklizně sena ani senáž (fermentovanou píci), protože tráva na loukách na konci léta dostatečně nevyrostla.

»Loni to byla extra mizérie, letos jen mizérie. Zásobu na přežití máme, ale žádná sláva to není. Loni bylo sucho dřív, letos to jarní deštík trochu dohnal,« zhodnotil situaci ohledně sena David Novák ze Statku Uhersko na Pardubicku.

Vzhledem k dřívějším zkušenostem s chybějícím krmivem ale mnohé podniky zvětšily osevné plochy a například v Agrospolu Knínice u Boskovic tak mají dokonce sena tolik, že malou část mohou i prodávat. Problém letos nemají ani na jinak obvykle suchém Znojemsku nebo ve Zlínském kraji. Tamní velké a střední podniky sice mají sena kvůli přetrvávajícímu suchu méně, na krmení zvířat by jim ale mělo přes zimu vydržet. Ke krmení navíc využívají například i kukuřičnou siláž.

(ici)