Co je doma, to se počítá

Trochu bych tuto metaforu upravila: co je domácí, se počítá i kladně hodnotí. Náš program se velmi podrobně zabývá podporou domácí produkce potravin.

Pomalu, ale jistě dochází k podpoře života na venkově. Mladí lidé si začali uvědomovat výhody, které jim obce nabízejí. Rodiny s malými dětmi vítají zdravější ovzduší, blízkost přírody i menší zatížení rodinných rozpočtů. Mnozí přišli na chuť chovatelství domácího zvířectva a pěstitelství. Do mnohých domácností se tak vracejí potraviny, které lidé sami vyprodukovali. Doba, kdy jsme byli u vytržení ze zahraničních dovozů, pomalu odezněla. Dnes nás zajímá především kvalita a akceptovatelná cena. KSČM bude i nadále prosazovat maximální podporu v oblasti celkové vybavenosti obcí. Rozhodně nechceme, aby se staly jen destinacemi pro víkendové pobyty. Pokud se vyřeší dopravní obslužnost, je vcelku velmi pravděpodobné, že obce ožijí i pro další generace. Je to běh na dlouhou trať, ale v mnoha místech se to již daří. Lidé zde mají k sobě blíž a jsou k sobě ohleduplnější. Holt si víc vidí takříkajíc do talíře a dovedou si vzájemně pomoci, což je bezesporu další plus života na venkově.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny