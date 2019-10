Není nad skromnost

Namyšlenost neslouží moudrým. Naopak, moudří »vědí, že nic nevědí« a stále hledají dál, stále se snaží zdokonalit a těžko by sami o sobě vyřkli slova o tom, že jsou nejlepší. Ve středu jsme však měli možnost, tedy ti, co občas sledují internet a čtou »Seznam zprávy«, číst slova preláta Tomáše Halíka, jimiž okomentoval to, že obdržel od německého prezidenta Záslužný řád 1. třídy. Prý »patří k elitě« národa, tedy »elitě vlivu«. Na mysli měl český národ, nikoli německý či konkrétně sudetoněmecký, tedy přesněji řečeno jeden z významných »kmenů německého národa«. Tak tomu bylo kdysi, dnes takto potomkům odsunutých Němců z českých zemí už opravdu nikdo neříká.

Prý, dodal, byl německým prezidentem oceněn více než Gott, a »gott« je německy přece Bůh, a Karel Gott byl pro Němce »bůh«. Farář od sv. Salvátora, profesor na jedné z pražských fakult, muž oceňovaný v zahraničí – doma »bohužel« příliš ne, což ovšem není chyba jeho, ale těch mocných u nás, Tomáš Halík, bývalý člen brigády socialistické práce a interní přednášející v kurzech pro vedoucí pracovníky jednoho předlistopadového ministerstva!

Proč ale takové vysoké vyznamenání? Protože je vstřícný k přijímání migrantů a kritizuje naše odmítnutí kvót? Možná. Protože není stoupencem odsunu sudetoněmeckých obyvatel po skončení války? Snad. Protože se zasazuje o jednotnou Evropu a vzhledem k tomu odmítá brexit? Něco na tom může být. Protože Německo, bude-li Evropa ještě více sjednocena, bude stát v jejím čele a naplní se vize, kterou pangermáni měli v minulosti? Proč by to dělal? Ale proč vlastně ne? Protože Halík je humanista, který se »modlí za špatný stav prezidenta Zemana«. Říci se může všechno, modlit totiž nepomůže, pokud by stav Zemana byl takový, aby se za něj někdo musel modlit. V tom Ústřední vojenská nemocnice Halíka jistě zklamala. Jenže svá slova o modlitbě vyslovil ještě před oficiální zprávou ÚVN.

Tomáš Halík sám sebe pokládá za »mesiáše víry«. Je elitou mezi elitami. Na jedné straně on, na druhé »uklízečky a taxíkáři«, kteří – použiji-li jeho příměr – hlasovali v Anglii pro brexit a i jinde zastávají stejná neprogresívní, zpátečnická, nerozumná, až »málo humánní« stanoviska. Jako příklad mohou sloužit ti »nepřijatí migranti« a obecně podporované negativní názory na muslimskou věrouku, přičemž on sám »závidí muslimům víru a jistotu«.

On, Tomáš Halík, je svědomím národa, patří k jeho »elitě« a je si toho vědom. Pochopili to zřejmě v zahraničí, proto tak vysoké vyznamenání německým prezidentem. Nepochopili to však doma. Proto jako ohlas na Seznamem zveřejněnou zprávu doplněnou videem tolik negativních postojů, že jiný by se styděl, ale on, Tomáš Halík, se jistě stydět nebude. On přece je ten největší, a snad dokonce jediný hlasatel pravdy (a že by i lásky?) u nás doma. Vskutku skromný přístup.

Jaroslav KOJZAR