Ilustrační FOTO - Haló noviny

Policie varuje

Policie varuje před nabídkami práce v zahraničí, na jejichž základě podvodníci připraví lidi o peníze za letenky na pracovní pohovor. V poslední době policisté zaznamenali několik takových případů a týkaly se nabídek zaměstnání ve Velké Británii přes profesní sociální síť Linkedln.

Ve zjištěných případech uživatele sítě anglicky oslovil s nabídkou zaměstnání člověk, který se vydával za personalistu nadnárodní společnosti. Oslovené poté požádal o zaslání profesního životopisu a následně jim zaslal pozvánku na pohovor do Velké Británie. Hlavní informace v pozvánce se týkala pokynů ohledně dopravy na personální pohovor, přičemž letenky a ubytování bylo nutné objednat a zaplatit jen přes smluvního agenta nadnárodní společnosti s ujištěním, že zaplacená částka, ve výši několika stovek liber, bude proplacena při pohovoru. »Později však bylo zjištěno, že konkrétní nadnárodní společnost s uvedenou nabídkou nemá nic společného,« uvedl policejní mluvčí Jaroslav Ibehej.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Zájemce o práci by podle policie mělo před podvodnými nabídkami mimo jiné varovat to, že se e-mailová adresa zasilatele nabídky neshoduje s názvem společnosti, která má práci nabízet, nebo odesílatel vyžaduje platbu předem za zprostředkování práce v zahraničí, nákup letenek nebo zajištění ubytování. Lidé by si zároveň měli zjistit informace o společnosti, která nabízí práci, měli by pečlivě zvážit nabídky, které nabízejí velice snadný výdělek, a neměli by automaticky komukoli dávat své osobní údaje.

(ste)