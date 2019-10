Ilustrační FOTO - Pixabay

O prachu a jiných »maličkostech«

Naše bábinky, babičky, babušky, a kdo ví, jak jim s úctou říkáme, svoji moudrost a zkušenost využívaly i v časech kdy bylo třeba »naklidit« rodinou klícku do krásy. Obvykle se tak dělo při tzv. generálním úklidu souvisejícím s nějakou výjimečnou událostí. A ta se blíží. Ano. Vánoce. Ovšem i v těch případech byly velkorysé, až na výjimky nic nepřeháněly.

Nebylo pro ně podstatné, zdali byl jejich byt či dům dokonale »naklizen«. Cílem a smyslem nebyla »dokonalost«, ale příprava slavnostní atmosféry. Ani vy proto svůj dům či byt nezkoušejte při úklidu obrátit vzhůru nohama. Později budete hledat, kam jste, co založili, přemýšlet po tom co jste kam vyhodili či uložili je obvykle zbytečné. Přeházením, přerovnáním a srovnáním knih v knihovně způsobíte zmatek, který vy a členové rodiny, pokud patříte k přátelům dobré knihy, určitě budete špatně snášet.

Babičky knihy postupně vyndávaly, otřely prach na nich i v knihovně a vrátily je zpět na jejich místo. Jednoduché a veskrze praktické. Když se dívám na svoji knihovnu s desítkami knih pokrytých prachem, jen tu a tam otřených a potřebujících důkladnou očistu, jsem dost nervózní. Nejde totiž jen o knihy, ale i o regály v nichž v nichž jsou uloženy. Často i ve dvou řadách, pokud máte knih více. Vyjmout je, otřít, vrátit zpět… Dvakrát za rok. Nejméně! Tahle práce jen málokoho může bavit. Ale je užitečná, ostatně jako každá práce.

Když již »prášíme«, a odstraňováním prachu by měl každý větší úklid začít, uklízejte vždy odshora dolů. Zprvu setřete prach z osvětlení, horních ploch skříní a ostatního nábytku, rámečků obrazů a zárubní dveří i dveří samotných. Babičky věděly a ví, že pouhé rozvíření prachu špatnou prachovkou nic na situaci nezmění. Na rozdíl od nich dnes máme šanci koupit kvalitní prachovky, které do sebe prach doslova nalapají. Dají se prát, aniž by se jejich dobré vlastnosti změnily. Snad nejlepší je prachovka z jehněčích chlupů, pokud ji seženete. Po úklidu ji stačí přeprat a je znovu připravena k zachycení každého smítka prachu.

A není pravda, že při úklidu babičky nevyhazovaly staré nepotřebné věci. Ano, někdy bylo a je složité zbavit se jich, ale na druhé straně uvolnily místo pro nové věci, či ty, jejichž hodnotu, třeba jen vzpomínkovou, oceníte s odstupem času a »nabídnete« jim lepší místo, než krabici na půdě či ve sklepě. Ale zbavit se knih? To i babičky považovaly za zvěrstvo! Díky jejich lásce ke knihám si můžeme užívat dobrého počtení titulů, které, mnohdy upadají v zapomnění…

Pojďme od knih dále. Staré, roztřepené kartáčky na zuby nevyhazujte, ale naopak, schovávejte si je. I naše babičky je používaly k čištění a mytí špatně přístupných míst. Například přepadových otvorů umyvadel a van, míst v okolí vodovodních baterií, obtížně dostupných míst pod »límcem« WC mís atd. Nový kartáček na zuby potřebný efekt nepřinese, ten si nechte na čištění zubů.

Babičky s opatrností a rozvahou sobě vlastní čistily i zrcadla. Chemií šetřily. Ta poškozuje zrcadla, dělá na nich ošklivé černé fleky. Obvykle k přeleštění stačila a stačí suchá utěrka, jeli to nutné použijte jen vlhkou měkkou utěrku. Věděly totiž, že když to s vodou a chemií přeženou, dříve či později se na zrcadle objeví černé »čárky« a fleky, které postupem času zrcadlo »oslepí«. A navíc – my dnes máme k ruce utěrky z mikrovlákna, které i nasucho vyleští zrcadlo, ale nejen je. Mírně navlhčené dokáží očistné zázraky. Dejte přednost těm, které můžete po použití prát i při 95 °C, před levnými náhražkami, které vyšší teplotu praní nesnáší.

Do pozdně podzimního či zimního mytí oken se pouštějte pouze v případě, že venku není teplota nižší než 5°C. Pokud je venku pod nulou, na mytí oken zapomeňte. Nejen s ohledem na vaše zdraví, ale i proto, že těžko najdete přípravek, kterým okna umyjete i v mrazu. Babičky, pokud už musely mít okna v chladném, ne však mrazivém počasí, přidávaly do mycího roztoku denaturovaný líh. A důsledně myly okna od rámu, poté přešly na sklo. Ale tak to děláte určitě i vy. A na přeleštění okenních skel už nepoužívejte novinový papír, ale již zmíněnou utěrku z mikrovlákna. Babičky ji neměly, proto používaly staré kusy flanelové košile, kterou jejich životní partner už odmítal nosit.

Úklid podlah v místnostech, kde máte koberec, začněte čištěním právě koberce. Jasně – vysavačem. Věřte nevěřte, ale zkušené babičky ještě před vysavačem přejely po koberci kartáčem, aby mu »připomenuly« směr vlasu. Stejně jako ony pak vysávejte koberec proti směru vlasu. Jedině tak bezpečně vysajete prach, roztoče a další nečistoty. Nikdy na vysávání nepoužívejte nástavce s vysunutými kartáči. Ty jsou určené jen na tvrdé podlahy, na něž po očistě koberce plynule přejděte…

Nezbývá než dodat »klasiku«: Babičky byly a jsou moudré, uměly a umí si poradit se vším.

(jan)