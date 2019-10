Na břehu Severního moře přesunovali maják

Na severozápadě Dánska byl v úterý přesunut 120 let starý maják, kterému v důsledku eroze pobřeží hrozilo, že se zřítí do Severního moře. Maják Rubjerg Knude byl vyzdvižen na kola a během zhruba desetihodinové operace byl po kolejích převezen o 70 metrů dál do vnitrozemí, informovala agentura DPA.

Maják Rubjerg Knude. FOTO - wikipedia commons

Když se na majáku u obce Lönstrup v severním Jutsku v roce 1900 poprvé rozsvítila světla, nacházel se přibližně 200 metrů od pobřeží. Nyní byl od mořského břehu pouhých šest metrů. Dánská ministryně životního prostředí Lea Wermelinová označila 23 metrů vysoký bílý hranatý maják za národní poklad a ministerstvo uvolnilo pět milionů dánských korun (17 milionů Kč) na jeho záchranu.

Smrtící písky

Maják přestal sloužit svému původnímu účelu v roce 1968 a nakrátko se změnil v muzeum. Nakonec ale musel být zcela uzavřen kvůli pohyblivým pískům, které pomalu pohřbily dvě budovy přiléhající k hlavní věži. I přesto se k majáku každoročně vydává více než 250 000 návštěvníků.

Živý přenos

Stěhování majáku přenášela některá dánská média živě. Místní starosta Arne Boelt varoval, že přesun asi 700 tun vážící stavby je složitý a že existuje spousta věcí, které mohou operaci překazit. »Stojí ale za to to riziko podstoupit... Druhou možností by bylo maják rozebrat,« řekl.

Rozebraný kostel

V roce 2008 úřady nechaly rozebrat nedaleký kostel, aby zabránily jeho pádu do mořských vln. Románský kostel Maarup kirke, postavený na útesu kolem roku 1250, se objevil ve filmu Babettina hostina. Ten byl natočen podle předlohy spisovatelky Karen Blixenové a v roce 1987 se stal prvním dánským filmem, který si odnesl Oscara za nejlepší neanglicky mluvený snímek.

(ava, čtk)