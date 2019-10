Starosta Lovečkovic Radek Černý s manželkou Renátou a oceněními.

Komu se nelení, tomu se zelení

Obec Lovečkovice, patřící do okresu Litoměřice, leží na křižovatce okresních silnic z Levína do Zubrnic a z Býčkovic do Mukařova. Pod vedením starosty za KSČM získala prestižní ocenění Zelená stuha.

Nad obcí se tyčí Sedlo, druhá nejvyšší hora Českého středohoří (726 m n. m.). V Lovečkovicích žije přibližně 560 obyvatel a působí zde TJ Lovečkovice, zaměřená na kopanou dospělých, honební společnost a sbor dobrovolných hasičů. Starostou je zde Radek Černý, jediný starosta za KSČM na litoměřickém okrese, který je také krajským zastupitelem v dresu KSČM. A obci Lovečkovice se pod jeho vedením daří. Byla velmi úspěšná v krajském kole Vesnice roku, kde získala prestižní ocenění v podobě Zelené stuhy za péči o zeleň a životní prostředí, a v celorepublikovém klání obsadila 4. místo.

K tomuto ocenění obec získala také finanční odměnu ve výši 125 000 Kč od Ústeckého kraje z Programu obnovy venkova. Peníze obec využije na revitalizaci a opravu vodní nádrže v Lovečkovicích, která je po dva roky v letních měsících takřka bez vody. Dále získala obec ještě od ministerstva životního prostředí 100procentní dotaci ve výši 500 000 Kč na revitalizaci vodních toků a ploch nebo na obnovu ploch a prvků zeleně či jinou oblast, spojenou se zlepšením životního prostředí. Dle slov Radka Černého by finanční prostředky chtěli investovat do výsadby aleje a výstavby retenčních nádrží ve volné krajině.

Starosta obce dobře ví, že za oceněním je obětavá práce nejen jeho, ale také řady občanů, kterým na obci záleží, chtějí v ní spokojeně žít a cítit se zde dobře. Proto vyjádřil velké poděkování všem, kteří se o získání zelené stuhy pro obec Lovečkovice zasloužili.

Soňa PULEROVÁ

FOTO - archiv R. ČERNÉHO