Jaký bude daňový balíček, stále nevíme. Opozice zdržuje

O daňovém balíčku stále není rozhodnuto. Nepomohlo k tomu ani svolání mimořádné schůze z podnětu poslanců vládních ANO a ČSSD a také KSČM, která vládu toleruje, ke zvýšení některých daní a rodičovského příspěvku.

Návrh programu podpořilo 84 ze 153 přítomných poslanců z ANO, ČSSD a KSČM a nezařazená Ivana Nevludová.

Kabinet počítá se zvýšenými příjmy z některých daní v návrhu rozpočtu 2020. Zdražení alkoholu a cigaret povede podle vlády k omezení jejich spotřeby. Opozice však namítá, že jde jen o vyšší přísun peněz eráru. Zřejmě nejspornějším bodem předlohy je navrhované zdanění technických rezerv pojišťoven. Zejména opoziční poslanci podali desítky pozměňovacích návrhů, norma bude čelit i zamítnutí. Balíček především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, zvyšuje zdanění hazardu nebo poplatek za vklad do katastru. Obsahuje sporný návrh na vyšší zdanění technických rezerv pojišťoven.

Bohatá opoziční diskuse ve třetím čtení se dala očekávat, začala už minulý týden. »Netroufla bych si však říci, že dnes se jedná o obstrukce, protože vystupovali i vládní poslanci, byla to vlastně rozprava. Tu jsme sice už vedli několik týdnů i měsíců, ale říkat, že je to obstrukce, bych považovala za silný výraz vzhledem k tomu, že je tam i reakce z vládních lavic,« reagovala v průběhu jednání předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM). Je přesvědčená o tom, že pokud by byl problém s daňovým balíčkem, vláda či spíš mnohá konkrétní ministerstva začnou více šetřit.

Předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Zástupci opozice mluvili opět dlouze a jejich argumenty se opakovaly. Jednoznačně šlo o zdržovací taktiku. Obvinění vládních stran, že opozice pomocí obstrukcí brání projednání daňového balíčku, který zvyšuje některé daně, odmítla ODS. Podle předsedy jejích poslanců Zbyňka Stanjury debata netrvá příliš dlouho a je věcná. Obstrukčně se podle něj chová vláda, když odmítá zařadit na jednání Sněmovny některé opoziční předlohy. Občanští demokraté také kritizovali skutečnost, že se zvýšení daní hlavně na alkohol a cigarety projednává až po schválení základních parametrů státního rozpočtu na příští rok, který už s příjmy ze zvýšených daní počítá. Jinak však opozice nepřinášela žádná nová fakta, neměla nové argumenty, které by už v rozpočtovém výboru či ve Sněmovně z její strany nepadly. Obecně lze říci, že se snažila projednávání změn daní prodlužovat a získat tím politické body.

Co bude dál, může padnout 1. listopadu

Kdy může Sněmovna daňový balíček schválit? »Pokud bych to brala podle svých zkušeností z jednání Sněmovny, očekávala bych, že důležité hlasování by se mělo objevit nejpozději 1. listopadu, chceme-li stihnout termíny tak, aby zákon platil od 1. ledna. Počítáme s tím, že Senát nám předlohu vrátí, takže termínově to bude podle mě nejzazší možnost, kdy Sněmovna bude muset rozhodnout,« prohlásila po jednání Vostrá.

A co když 1. listopadu nebude balíček schválený? »Podle mě se musí 1. listopadu rozhodnout. Je ještě svolaná jiná mimořádná schůze s jedním bodem, kterým je zvýšení rodičovské. Mnozí říkají, že si bereme rodiče jako rukojmí. Ale nejdřív přece musíme mít příjmy, abychom mohli přerozdělit. Proto je rodičovská zařazená až za daňový balíček,« uvedla pro náš list Vostrá. Připustila, že to nakonec tak nemusí být, variant je podle ní několik. Uvidíme, jak nakonec Sněmovna příští týden rozhodne.

Poslanci ANO se přeli s poslanci ODS o to, kdo v minulosti zvyšoval daně a kdo je zvyšuje nyní. Spory se stočily i k tomu, která strana může za rostoucí výdaje na podporu fotovoltaiky. »Já bych se nebránil paralele možné vyšetřovací komise v rámci solárních baronů a podívat se na to, jak kdo tehdy rozhodoval a hlasoval. Možná by to taky tuto společnost zajímalo, aby lidé věděli, kde ty miliardy vlastně končí a kdo byl na začátku tohoto problému a jak probíhal,« uvedl k tomu člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM).

Věra Kovářová (STAN) řekla, že vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně. Projednávaný návrh je však podle ní důkaz, že slib nedodržuje a daně zvyšuje. Jde jen o vytahování peněz z kapes poplatníků, uvedla. Jan Hrnčíř (SPD) řekl, že jeho hnutí vládní návrh nepodpoří. Zákon podle jeho slov doslova lidem drancuje peněženky. Václav Klaus ml. (nezařazení) uvedl, že zástupci jeho hnutí Trikolora zvýšení daní nepodpoří. Podpoří jen poslanecký pozměňovací návrh, který mění zdanění kurzových sázek a loterií.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v reakci na kritiku pravice uvedla, že nynější i bývalá vláda snížily daně celkem o 98,8 mld. Kč. Až vstoupí v účinnost novela zákona o EET, se kterou je spojena i novela zákona o DPH, sníží se daňové zatížení o dalších 3,4 mld. Kč. Toto snížení o víc než 100 miliard si vláda podle ní mohla dovolit i díky tomu, že umí daně vybrat.

Schůze bude pokračovat ve středu.

