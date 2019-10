Ilustrační FOTO - Pixabay

Unie nechává Británii »na grilu«

Velvyslanci unijních zemí se nedohodli na postoji k britské žádosti o odklad odchodu země z EU.

Nesjednotili se na délce odkladu, v principu jej však podporují. V jednáních budou diplomaté pokračovat v pondělí, kdy má britský parlament hlasovat o vypsání předčasných voleb. Některé země chtějí s rozhodnutím počkat na to, zda parlament prosincové volby schválí. Svolání mimořádného summitu členské státy neplánují.

Nyní platí termín brexitu 31. října, bez rozhodnutí o odkladu už by tedy Británie za týden nebyla členskou zemí EU.

Hlavní brexitový vyjednavač unie Michel Barnier označil jednání za »exceletní«, definitivní rozhodnutí ale podle něho nepřineslo.

Podle zdroje obeznámeného s průběhem schůzky se velvyslanci shodli na tom, že se pokusí »nalézt shodu začátkem příštího týdne«. »Chceme dále pokračovat prostřednictvím písemné procedury,« uvedl jeden z unijních diplomatů. Konzultace s cílem sjednotit společný postoj budou podle něho pokračovat také o víkendu.

Písemné schválení nejvýše tříměsíčního odkladu doporučil členským státům předseda Evropské rady Donald Tusk. Jeho návrh, který měli zástupci unijních zemí na stole, počítal s tím, že by Británie mohla evropský blok opustit i dříve, pokud by ratifikovala výstupní dohodu uzavřenou minulý týden.

Britský premiér Boris Johnson minulou sobotu poslal do Bruselu žádost o odklad brexitu do konce ledna, k čemuž jej zavazoval zákon schválený v září parlamentem. Premiér však zároveň vytrvale opakuje, že on sám o odklad neusiluje a dává přednost jakékoli variantě vystoupení z EU příští čtvrtek.

Námitky k odkladu dávala před jednáním najevo zvláště Francie, která chtěla co možno nejkratší a pádně zdůvodněné prodloužení britského členství v EU. Některé státy zároveň chtěly počkat na výsledek pondělního hlasování o britských volbách. Brexitové rozuzlení však může zkomplikovat fakt, že podobnou vyčkávací strategii zvolil rovněž šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Jeho strana podle něj podpoří vypsání voleb jen v případě, že EU stvrdí odklad a bude vyloučen čtvrteční neřízený odchod Británie.

Ražba zastavena

Britský ministr financí Sajid Javid nechal pozastavit ražbu památeční brexitové mince v hodnotě 50 pencí a s datem 31. října, neboť je patrné, že Spojené království Evropskou unii neopustí příští čtvrtek, jak plánovalo. Napsal to deník The Daily Telegraph s odvoláním na zdroj z ministerstva. Úřad sice odmítl věc komentovat, podle listu blízkého vládě je ale pravděpodobné, že vyrobeny už byly stovky tisíc těchto mincí. Javid rozhodl o vydání tří milionů mincí s datem 31. října 2019, které se měly dostat do oběhu v těchto dnech. Dalších sedm milionů mělo následovat příští rok.

(čtk)