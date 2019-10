Ilustrační FOTO - Pixabay

Verstappen kvůli trestu přišel v Mexiku o pole position

Max Verstappen kvůli rychlé jízdě pod žlutými vlajkami v sobotní kvalifikaci přišel o pole position ve Velké ceně Mexika formule 1. Jezdec Red Bullu byl potrestán ztrátou tří míst a do dnešního závodu tak z první příčky odstartuje Charles Leclerc z Ferrari.

Verstappen původně v poslední části kvalifikace zajel rekordní čas, který mu vynesl druhou pole position v sezoně. O tu však záhy přišel, protože byl potrestán za to, že v závěru nezpomalil poté, co byly po nehodě Valtteriho Bottase z Mercedesu vyvěšeny žluté vlajky.

"Věděl jsem, že Valtteri boural," řekl Verstappen před vynesením trestu na tiskové konferenci, kde také přiznal, že kvůli nehodě nezpomalil. "Je to kvalifikace a jedete na doraz. A musíme jezdit bezpečně? Myslím, že všichni víme, co děláme. Jinak bychom nebyli piloti formule 1," prohlásil.

Verstappen po trestu klesl na čtvrté místo a do první řady se posunuli Leclerc se Sebastianem Vettelem z Ferrari, které si tak připsalo šestou pole position v sezoně. Na třetí příčku si polepšil pilot Mercedesu Lewis Hamilton, který si může na Autódromo Hermanos Rodríguez zajistit šestý titul mistra světa.

"Myslím, že je důležité, aby Mezinárodní automobilová federace provinění při žlutých vlajkách trestala velmi, velmi přísně. Vždyť na trati mohli být maršálové nebo Valtteri. Mohl z toho být velký průšvih. Navíc ani nemusel jet na doraz a nejspíš by byl i tak na pole position," připomněl Hamilton.

Pro Ferrari byl dodatečný posun do první řady satisfakcí, neboť vedení italské stáje bylo přesvědčené, že Leclerc i Vettel přišli o šanci bojovat o pole position, protože oba zpomalili. "Pro mě to bylo naprosto jasné. Viděl jsem Valtteriho v bariéře, kterou přeskakovali lidé, aby mu pomohli. Bylo jasné, že musíte zpomalit," prohlásil Vettel.

Kvalifikaci formule 1 v Mexiku vyhrál Verstappen

Do Velké ceny Mexika formule 1 odstartuje z prvního místa Max Verstappen z Red Bullu. Vítěz posledních dvou závodů na Autódromo Hermános Rodríguez ukončil kvalifikační neporazitelnost Ferrari, jehož jezdci Charles Leclerc a Sebastian Vettel se seřadili na druhém a třetím místě.

Čtvrtou příčku obsadil Lewis Hamilton, jenž si může v neděli zajistit šestý titul mistra světa. Potřebuje k tomu získat o 14 bodů víc než jeho týmový kolega Valtteri Bottas. Druhý pilot Mercedesu sice obsadil šesté místo, ale v poslední zatáčce havaroval. Z ošklivě vypadající nehody vyvázl Fin bez zranění, ale kvůli poškození vozu by se mohl startovním polem ještě propadnout.

Verstappen si pro druhou pole position v sezoně dojel rekordním časem 1:14,758 a ukončil nadvládu Ferrari, které ovládlo předchozích pět kvalifikací. Přispěla k tomu i Bottasova nehoda, protože oba jezdci Ferrari kvůli ní přišli o šanci vylepšit úvodní časy ze závěrečné části kvalifikace.

Navíc je podle některých informací možné, že Verstappen dosáhl nejrychlejšího času pod žlutými vlajkami, které signalizovaly Bottasovu nehodu. Pokud by se to potvrdilo, pilot Red Bullu by přišel o nejlepší čas a ještě by byl potrestán poklesem ve startovním pořadí. Za normálních okolností by na první místo stačil i Verstappenův úvodní výkon z třetí části kvalifikace.

"Jestli to kolo chtějí smazat, tak ať ho smažou," prohlásil Verstappen. "Žádné vlajky ještě signalizovány nebyly, takže Max stejně jako Lewis (Hamilton) kolo normálně dokončil," přidal v rozhovoru pro stanici Sky Sports šéf stáje Red Bull Christian Horner.

Leclerc nakonec za Verstappenem zaostal o necelé tři desetiny, Vettel byl o další desetinu pomalejší. Hamilton ztratil půl sekundy, zatímco pátý Alexander Albon z Red Bullu a šestý Bottas za vítězem zaostali o šest desetin. Nedělní závod odstartuje ve 20:10 SEČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Mexika F1:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:14,758, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,266, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -0,412, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,504, 5. Albon (Thaj./Red Bull) -0,578, 6. Bottas (Fin./Mercedes) -0,580, 7. Sainz (Šp./McLaren) -1,256, 8. Norris (Brit./McLaren) -1,564, 9. Kvjat (Rus./Toro Rosso) -1,711, 10. Gasly (Fr./Toro Rosso) -1,828.

