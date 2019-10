Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zaměstnanci státu by si měli přilepšit o 2379 korun na 38.285 Kč

Průměrný plat všech zaměstnanců státu, od úředníků po učitele, by se měl v příštím roce zvýšit v průměru o 2379 korun na 38.285 korun hrubého měsíčně. Uvádí to návrh státního rozpočtu na příští rok. Počet státem placených míst by se měl zvýšit o 5632 a stát by měl zaměstnávat 475.369 lidí. Platy všech zaměstnanců by si měly vyžádat 227,4 miliardy korun. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku vzrostla podle posledních údajů Českého statistického úřadu letos ve 2. čtvrtletí na 34.105 korun.

Nejvyšší nárůst platů má nastat u státních zástupců a od nich odvozených profesí, které si mají v průměru polepšit měsíčně o 11.079 korun na 121.486 korun hrubého. Úředníci zaměstnaní podle služebního zákona by měli dostat přidáno 1408 korun na 39.388 korun.

Celkové výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci se mají meziročně zvýšit o 17,6 miliardy na 227,4 miliard korun. Výdaje na platy učitelů v regionálním školství vzrostou o deset procent. Školské odbory požadovaly navýšení o 15 procent. Pro rok 2021 se počítá s nárůstem o devět procent. Objem peněz na platy nepedagogických pracovníků v regionálním školství, jako jsou třeba školníci, kuchařky nebo uklízečky, se v příštím roce zvýší také zhruba o deset procent.

Počet míst by se měl zvýšit u vojáků a dalších příslušníků bezpečnostních sborů o víc než 2000. O 2187 míst má ubýt v případě úředníků zaměstnaných podle zákona o státní službě. Naopak má přibýt 2437 míst pedagogických pracovníků v regionálním školství. Míst nepedagogických pracovníků v regionálním školství má přibýt o 3609.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla ve Sněmovně při projednávání státního rozpočtu, že do návrhu se promítlo krácení počtu míst a objemu peněz na platy stanovené vládou podle specifik jednotlivých kapitol. To podle ní představuje celkovou úsporu 1,17 miliardy korun a redukci počtu míst o 2970. Například samo ministerstvo financí přišlo o 708 míst a víc než 260 milionů korun na platy. Například Celní správa přišla o 230 neobsazených míst.

Nárůst výdajů na platy i růst počtu zaměstnanců státu pravidelně kritizuje sněmovní opozice.

(čtk)