Pastrňák přihrál na pět gólů a vede také už i produktivitu NHL

Hokejový útočník David Pastrňák přihrál v NHL poprvé na pět branek a pomohl Bostonu k výhře 7:4 na ledě New Yorku Rangers. Havířovský rodák se díky pěti bodům posunul do čela produktivity soutěže, kterou vede s bilancí jedenácti branek a dvanácti asistencí. Třiadvacetiletý Čech sice neskóroval teprve ve druhém z posledních devíti zápasů, stále ale vévodí i tabulce střelců.

Pastrňák si připsal pět bodů v jednom utkání v základní části podruhé, shodou okolností opět proti Rangers, kterým předloni nasázel hattrick a přidal dvě asistence. Nejproduktivnější večer prožil v play off 2018, v kterém v duelu s Torontem nasbíral šest bodů za tři branky a tři přihrávky.

Rangers po první třetině vedli, ale poté začala úřadovat elitní formace Bostonu. Pět bodů si připsal také Brad Marchand (2+3), Patrice Bergeron vstřelil hattrick. Pastrňák se v klubové historii stal třináctým hráčem, který v jednom utkání zaznamenal pět přihrávek.

Obrat nastartoval po jedenácti sekundách druhé třetiny Pastrňák, kterého při rychlém průniku podrazil před brankou Libor Hájek. Volný puk v brankovišti získal Bergeron a bekhendem překonal Henrika Lundqvista, kterého předtím rozhodil kontakt s českým útočníkem. Regulérnost ještě zkoumal rozhodčí u videa, ale gól platil, protože Pastrňáka fauloval Hájek, který v utkání zaznamenal čtyři záporné body.

Pastrňák si za necelou minutu vybruslil v útočném pásmu z levé strany mezi kruhy a předložil puk před branku Marchandovi, který s kotoučem rychle zakvedlal a poslal ho bekhendem do růžku.

"Tyhle dva rychlé góly nás nastartovaly," prohlásil Bergeron, který měl jen slova chvály na kreativní umění Pastrňáka. "Hodně komunikuje, chce tvořit hru a přichází také s nápady, jak rozehrávat akce po vhazování. Je velmi chytrý, má instinkt. Chce mít výsledky, a když pracuje stejně jako dnes, dosáhne jich," doplnil.

Pastrňák získal třetí bod na začátku třetí třetiny, když po jeho přihrávce zvýšil Zdeno Chára střelou od modré čáry na 5:1. U gólu na 6:2 nahodil český útočník puk ze středního do útočného pásma, kde ho vybojoval Marchand a přihrál mezi kruhy skórujícímu Bergeronovi. Stejný hráč zkompletoval v poslední minutě při hře bez brankáře hattrick a také u jeho třetí branky asistoval Pastrňák.

Marchand s Pastrňákem jsou třetí útočnou dvojicí Bostonu za posledních třicet let, kteří v jednom utkání dosáhli pěti bodů. Oba také překonali v úvodních 11 zápasech hranici dvaceti bodů. což se v klubové historii povedlo naposledy stejně rychle Adamu Oatesovi v roce 1992.

"Odráží se k nám puky a Pasta s Bergym jsou celou dobu nebezpeční. Máme sebevědomí, přenášíme to i do zápasů. Doufám, že to bude pokračovat," vysvětloval formu Marchand.

Elitní řada Bostonu nastřádala v této sezoně už 54 bodů v jedenácti zápasech. "Jsou propojeni, velmi dobře čtou, co ten druhý asi zahraje, kam si najede. Na zápas jsou vždy připraveni, vždy chtějí něco ukázat.

V nedělním programu NHL skóroval také Jakub Voráček, který na ledě New Yorku Islanders otevřel ve svém prvním střídání skóre. Philadelphia se ale z vedení dlouho netěšila - ve dvanácté minutě prohrávala 1:3 a na začátku druhé třetiny už 2:5. Flyers v závěru už jen korigovali výsledek na konečných 3:5, přičemž u této branky opět asistoval Voráček, třetí hvězda zápasu.

"Byl to první tým v této sezoně, který bruslil lépe než my. Hráli velmi rychle, byli důrazní při napadání a tím nás dostávali do problémů. Ztráceli jsme puky v obranném pásmu, a tak nám v první třetině dali dvě branky," uvedl Voráček, který v posledních dvou zápasech získal pět bodů (2+3). Islanders vyhráli posedmé v řadě poprvé od roku 1990.

Poprvé v sezoně skóroval David Kämpf, který po asistenci Dominika Kubalíka zvyšoval na 2:0 a pomohl Chicagu k výhře 5:1 nad Los Angeles. Největší porci práce ale u trefy českého útočníka odvedl Alex Nylander, po jehož pasu střílel Kämpf do prázdné branky.

Filip Hronek se trefil do sítě obhájců Stanleyova poháru, ale s Detroitem podlehl St. Louis 4:5 v prodloužení. Český obránce snižoval v polovině utkání na 1:2, když poslal v přesilové hře střelou z první puk z levého kruhu do horního růžku. Red Wings v průběhu třetí třetiny otočili z 1:3 na 4:3, ale v 56. minutě vyrovnal Ryan O'Reilly druhým gólem v zápase a v prodloužení rozhodl o výhře Blues David Perron.

NHL:

Edmonton - Florida 2:6 (0:0, 0:3, 2:3)

Branky: 44. Neal, 54. Draisaitl - 21. Ekblad, 22. B. Boyle, 23. Acciari, 41. Dadonov, 59. Vatrano, 60. Hawryluk. Střely na branku: 26:29. Diváci: 17.278. Hvězdy zápasu: 1. Weegar (Florida), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Barkov (Florida).

Detroit - St. Louis 4:5 v prodl. (0:2, 1:1, 3:1 - 0:1)

Branky: 31. Hronek, 42. D. Larkin, 46. Filppula, 52. Bertuzzi - 32. a 56. R. O'Reilly, 3. B. Schenn, 8. Sanford, 62. Perron. Střely na branku: 33:20. Diváci: 18.331. Hvězdy zápasu: 1. R. O'Reilly (St. Louis), 2. D. Larkin (Detroit), 3. Perron (St. Louis).

Ottawa - San Jose 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky: 16. a 31. Paul, 7. C. Brown, 40. B. Tkachuk, 57. Duclair - 10. E. Kane, 34. Labanc. Střely na branku: 30:36. Diváci: 9.740. Hvězdy zápasu: 1. Paul, 2. B. Tkachuk, 3. C. Brown (všichni Ottawa).

NY Islanders - Philadelphia 5:3 (3:2, 2:0, 0:1)

Branky: 4. A. Lee, 5. Brassard, 12. Johnston, 25. Pulock, 26. Barzal - 2. Voráček, 17. Konecny, 58. Giroux (Voráček). Střely na branku: 33:31. Diváci: 12.055. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. A. Lee (oba NY Islanders), 3. Voráček (Philadelphia).

NY Rangers - Boston 4:7 (1:0, 0:4, 3:3)

Branky: 11. Haley, 49. Bučněvič, 59. Kreider, 59. Skjei - 21., 52. a 60. Bergeron (na všechny Pastrňák), 22. a 33. Marchand (na první Pastrňák), 30. Coyle, 41. Chára (Pastrňák). Střely na branku: 29:43. Diváci: 17.144. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Pastrňák, 3. Bergeron (všichni Boston).

Chicago - Los Angeles 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky: 3. a 36. D. Strome, 23. Kämpf (D. Kubalík), 40. DeBrincat, 58. Caggiula - 44. Walker. Střely na branku: 26:39. Diváci: 21.334. Hvězdy zápasu: 1. D. Strome, 2. DeBrincat, 3. A. Nylander (všichni Chicago).

Vegas - Anaheim 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Branky: 5. Mark Stone, 8. Reaves, 16. N. Roy, 30. W. Karlsson, 45. P. Stastny - 5. Getzlaf, 47. Henrique. Střely na branku: 49:15. Diváci: 18.110. Hvězdy zápasu: 1. N. Roy, 2. Mark Stone, 3. P. Stastny (všichni Vegas).

