Spříznění »obranou« ČT koncesionářům nepomohli!

Po mnoha měsících a několika přerušeních jednání Poslanecké sněmovny došel dnes konečně proces projednávání zpráv o činnosti a hospodaření České televize za léta 2016 a 2017 do svého finále. Dlouhé hodiny zcela konkrétní a adresné kritiky ze strany mnohých poslaneckých kolegů směrované na adresu generálního ředitele Dvořáka, vrcholného managementu a Rady ČT, která by měla teoreticky dohlížet a kontrolovat, své nutně obrodné »plody« bohužel opět nepřinesly.

Jako »jeden muž« se do obranného šiku za ČT seřadili poslanci z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Starostů, Pirátů a bohužel, až na čestné výjimky, i jejich kolegové z řad ANO a ČSSD. Jejich společná mantra o »zločinném spolčení, které by mělo vést až k politickému ovládnutí veřejnoprávního média«, a to těmi, kteří si dovolili jakkoliv kritizovat četné nešvary v ČT, rezonovala Sněmovnou tak hlasitě, »až uši zaléhaly«. »Skuteční« to zástupci veřejnosti, nebo že by to pánové a dámy dělali přece jen z důvodů jaksi jiných?

O reálné motivaci zákonodárců soustředěných v »demobloku«, umného propojení jediné »pravdy a lásky«, ani na okamžik nepochybuji: daný stav v ČT jim naprosto vyhovuje. Stejně tak asi i jejich »sněmovním žáčkům« ze sousedních poslaneckých lavic Pirátů. »Kluci a holky od Pirátů«, jak je svého času nazval premiér Babiš, neměli například ještě tu čest sami čelit dehonestujícím útokům zdivočelých redaktorů ČT, zesměšňování ne-mainstreamových politických názorů jejich moderátorskými kolegy, či nepřípustnému kádrování a veřejnému ztrapňování. A to, při platnosti Kodexu ČT, který ve svém čl. 6 jasně říká, že moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost a divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj.

Sociálně demokratičtí kolegové se asi zase možná trochu zalekli toho, že kdyby po dvojnásobném neschválení jakékoliv ze zpráv byla by ze zákona nucena odstoupit Rada ČT, mohli by se ještě více nasvítit mnohá další podezření, generující se zejména v blízkosti televizních penězovodů. Například smlouvy ČT s firmou Médea za skoro osm set milionů, kde figurovala osoba exmanažera ČSSD Jaroslava Tvrdíka, či s firmou Bison and Rose za 17 milionů korun, kde se, pro změnu, angažoval poradce »oranžového« exministra vnitra Chovance Miloš Růžička, již nyní působí nemálo podivně.

Názorový veletoč předvedlo, a ne poprvé, ANO 2011. To mne, bohužel, překvapilo svým pozitivním hlasováním nejvíce. Zatímco jeho šéf a současně předseda vlády Andrej Babiš ještě v inkriminovaném roce 2017 veřejně označoval redaktory ČT »za zkorumpovanou pakáž, která pracuje proti některým na objednávku«, tak v posledních týdnech vydal doporučení svému poslaneckému klubu všechny projednávané zprávy ČT na plénu Sněmovny schválit. Lze se jen ptát - proč! Že by nějaká dohoda či uzavřený smír?!

Moje odpověď na tuto spekulativní otázku je částečně obsažena v tvrzení bývalého ředitele Slovenské televize Radima Hrehy. Ten na Babišovu adresu mediálně uvedl, že »předseda české vlády je nejspíše přesvědčen, že voličům ANO nevadí vysílání ČT pro havlistickou menšinu, které musí financovat všichni koncesionáři«, a dodal, že »si myslí, že ČT se svojí klesající důvěrou veřejnosti není pro něj nikterak důležitá«.

Jiří VALENTA, poslanec KSČM