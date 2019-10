Ferdyšovo prozření kongresmanů: »objevili Ameriku«

Když jsem četl zprávu MF Dnes ze dne 22. 10. 2019 (J. Nestercova: USA chtějí AZOV na seznam teroristů: »Cvičí neonacisty«), hořce a dlouho jsem se smál. Tak řečeno slovy »kaliningradského filosofa Kanta« (z kdysi bývalého pruského Königstadtu), kongresmani se po předlouhé etapě probudili z dogmatického spánku a objevili Ameriku, jak se říká u nás.

To nestačilo vše, co dlouhou dobu takzvaný prapor Azov napáchal na Ukrajině? Nestačilo jeho nasazení proti Doněcké a Luhanské republice? Nestačila jeho aktivizace banderovského typu při všech majdanních akcích na těžce zkoušené Ukrajině? Nestačila všechna pronacistická vystoupení, adorace hitlerismu, ostatně symbolizovaná při majdanních akcích na náměstí Kyjeva portréty nově uctívaného fýrera? Nestačilo budování soch válečného zločince druhé světové války Bandery po západní Ukrajině? Nestačilo svrhávání památníků osvobození Ukrajiny v druhé světové válce? Nestačily i některé zločiny, v nichž měl podle různých informátorů na Ukrajině své prsty údajně i pluk Azov?

Zatím v našem postlistopadovém Česku se Bandera i Azov v některých kruzích našich politiků nekriticky uctíval, anebo se jim trpně přitakávalo, jako by se to opět instalovaly manýry a móresy protektorátního aktivismu, tak příznačného pro kolaboranty, jako byl Moravec, Krychtálek, Lažnovský apod. I to patří ke kardinální hanbě našeho režimu, nejen k hanbě určitých kruhů v USA a dalších příznivců tohoto veskrze fašistického směru na Ukrajině, v Evropské unii!

Snad nejznámější koryfej toho druhu byl náš emeritní europoslanec pan Štětina. Kdysi starý »cestovatel po SSSR« s výsadou navštěvovat i oblasti jiným zakázané se po listopadovém převratu stal jako pravý renegát zuřivým antikomunistou - a v letech po Majdanu neméně zuřivým propagátorem ukrajinského šovinismu, včetně nechvalného praporu AZOV, jehož symbolika takzvané runy (podle některých badatelů »2. runa SS«) sama evokuje příklon k fašismu a nacismu.

Nakonec si položme otázku: Zůstanou po zákroku amerických kongresmanů zařadit na seznam teroristických skupin konečně i tzv. regiment Azov jen oči pro pláč? Anebo to se zařazením ferdyšovsky pozdně prozřelých kongresmanů dopadne jako s teroristickou organizací kosovských Albánců UCK, jež tam byla dříve také zařazena, a později se z ní zázrakem přímo lurdským stala najednou »Kosovská osvobozenecká armáda«? Nevíme, co nám přinese v tomto směru další vývoj.

Jiří JAROŠ NICKELLI