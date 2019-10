Killary si nedá pokoj

Bývalá americká prezidentská kandidátka Hillary Clintonová, která za Baracka Obamy byla také ministryní zahraničních věcí, ještě dříve senátorkou a ještě dříve první dámou USA, obvinila Rusko, že se znovu vměšuje do prezidentských voleb v USA ve prospěch stávajícího, velmi kontroverzního šéfa Bílého domu Donalda Trumpa.

Podle Clintonové se Moskva angažuje ve prospěch jisté demokratické političky a chce, aby tato šla do voleb v roce 2020 jako kandidátka třetí strany, rozdělila liberální voliče a pomohla Trumpovi.

Clintonová nikoho nejmenovala, obecně se ale předpokládá, že hovořila o havajské kongresmance Tulsi Gabbardové. »Je to favoritka Rusů, kteří ji podporují prostřednictvím mnoha internetových stránek, počítačových robotů a dalšími způsoby,« prohlásila sebejistě, aniž by uvedla důkazy, které k takovému tvrzení má.

Gabbardová na výroky Clintonové reagovala naštvaně, obvinila ji, že se snaží zničit její pověst, a označila exministryni za zbabělkyni. Vyzvala také Hillary, které se přezdívalo v levicových kruzích Killary (pro její zapojování se do válečných dobrodružství Washingtonu), aby sama vstoupila do boje o Bílý dům a neschovávala se za prostředníky. Možnost, že by kandidovala jako nezávislá, Gabbardová odmítla.

Podle Clintonové by ale Rusové podobně mohli využít také neúspěšnou prezidentskou kandidátku Strany zelených Jill Steinovou, která si vůbec nevedla špatně. Sice získala ve volbách v roce 2016 pouhé jedno procento, podle řady demokratů ale v klíčových státech jako Michigan, Pensylvánie a Wisconsin sebrala hlasy Clintonové, a přispěla tak zde k Trumpovu nejtěsnějšímu (a později rozhodujícímu) vítězství.

»Vědí, že bez kandidáta třetí strany nemohou vyhrát,« uvedla Clintonová, která označila Trumpa za »sen Putina«, i když navenek se tito dva lídři velmocí moc nemusejí a Trump vede s Kremlem otevřenou slovní i obchodní válku.

Server BBC News uvedl, že dokumenty zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera skutečně ukazují, že ruští státní příslušníci a firmy pracovali ve prospěch kampaně Steinové s cílem poškodit Clintonovou. Ta to pochopitelně stejně jako Gabbardová popírá a tweety Trumpa v dané věci jsme raději ani nečetli…

Jedno je však jisté. Má, či nemá-li Killary pravdu, se dozvíme během nadcházejícího roku. Tak či onak demokraté mají problém. Mezi kandidáty nemají jasnou hvězdu, která by šíleného Trumpa přejela. Překrásná 30letá socialistická kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová může bohužel kandidovat až v prezidentských volbách 2024…

Roman JANOUCH