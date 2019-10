Ilustrační FOTO - Pixabay

Hlasování přes internet nebude

Návrh zákona o správě voleb připravený ministerstvem vnitra nepočítá se zavedením elektronického hlasování. Důvodem je riziko manipulace a napadení hlasování internetovým zločinci, tzv. hackery.

Náměstek ministra Petr Mlsna řekl, že nyní neexistuje technický nástroj, který by hlasování zcela zabezpečil a riziko útoku úplně vyloučil. Norma, kterou ministerstvo předjednalo s parlamentními stranami, zahrnuje například korespondenční volbu v zahraničí, zkrácení voleb na jeden den a zavedení elektronických seznamů voličů a stran. Lidé by už také neměli dostávat volební lístky do schránek.

Pro zrušení povinnosti dodat lístky do domácností se podle Mlsny vnitro rozhodlo mimo jiné kvůli úsporám. Stát musí dosud dodat do domácností kolem osmi milionů sad volebních lístků a zhruba čtyři miliony do volebních místností. Bez užitku tak někdy po volbách zbývá až sedm milionů sad, uvedl. Nově si budou voliči moct volební lístky prohlédnout na internetu měsíc před volbami, do domácností bude stát distribuovat volební noviny, k tomu zůstane možnost vyzvednutí lístků na obecních úřadech.

Ministerstvo očekává při projednávání změn v parlamentu širokou diskusi, chce ale současně, aby část novinek začala platit už pro krajské volby v příštím roce. Zákon by měl vstoupit v účinnost v polovině příštího roku. Aby se vztahoval na krajské volby, musely by být vyhlášeny až poté, co bude zákon účinný.

