Z vystoupení a interpelací poslanců KSČM na říjnové schůzi Sněmovny

K pořadu schůze

Jak vláda plní usnesení Sněmovny?

Miroslav Grebeníček, místopředseda kulturního výboru

Průběžná zpráva předsedy vlády o krocích a dosud přijatých či připravovaných opatřeních vlády k plnění usnesení Poslanecké sněmovny o zločinech privatizace - navrhuji, aby byl tento bod zařazen na čtvrtek 24. října na 11. hodinu. Připomínám, že vláda byla Sněmovnou k aktivitě vyzvána na 30. schůzi dne 6. června 2019, kdy přijala PSP ČR zmíněné usnesení, založené na východisku - cituji: »Poslanecká sněmovna za prvé konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb a zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády ČR dosud nedořešily a jejich následky neodstranily.« Sněmovna v tomto usnesení také vládu požádala o legislativní aktivity, tedy o to, aby vláda - opět cituji - »navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.«

Můj návrh vychází mj. z toho, že od června 2019, kdy jsme toto usnesení ke zločinům privatizace přijali, se věci také zásluhou Sněmovny jistým způsobem posunuly dále. Sněmovní komise zřízená k vyšetření privatizace OKD dospěla k závěrům, které znovu potvrzují obecně známou skutečnost, že republika byla v konkrétních případech nezákonným jednáním konkrétních ústavních činitelů, úředníků a soukromých podnikatelů či spekulantů vážně poškozována a občané byli de facto okradeni, a navíc jsou donuceni zaplatit vzniklé škody namísto skutečných pachatelů.

Jen v případě tzv. privatizace Ostravsko-karvinských dolů a deseti tisíců podnikových bytů OKD jde o škodu v řádu desítek miliard korun. Prezident republiky, předseda vlády a někteří další v té souvislosti naznačují, že škoda pro české občany a stát mohla přesáhnout i sto miliard korun. Přitom vláda a Sněmovna, politické strany a média k návrhu státního rozpočtu na rok 2020 vedou diskuse o tom, že není dostatek prostředků na potřeby v systému zdravotní péče, na zajištění všech potřebných systémů vzdělávání a školství, na sociální výdaje, na investice do budoucnosti. Na příkladu OKD se ukazuje, a vyšetřovací komise to zmiňuje, že pochybení, podvody, účelové manipulace a zločiny v procesu privatizace či rozkrádání majetku státu a obcí se odehrávaly v prostředí, ve kterém policie a státní zástupci mnohdy nenašli odvahu a nedokázali hájit právní řád a zájmy občanů a republiky.

Jsem přesvědčen, že usnesení Sněmovny z 6. června 2019 k chybám, excesům a zločinům privatizace státního majetku zcela zřetelně oslovilo vládu ČR a požádala ji, aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba z důvodů politických, podvodného a klamavého jednání či jiných ani nemohla běžet.

Od přijetí usnesení Sněmovny uplynulo již bezmála půl roku, tedy doba dost dlouhá na to, abychom mohli obdržet od předsedy vlády informaci, jak se on a vláda vyrovnávají s požadavkem Sněmovny a zda nedochází v případě tak závažné záležitosti k průtahům, nebo dokonce k úmyslnému blokování toho, oč Sněmovna vládu požádala. Jsem přesvědčen, že jsme povinni vládu a jejího předsedu požádat o to, aby Sněmovnu informoval, co v této věci od června vykonali.

K návrhu novely zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, vrácenému Senátem

Cíl je jasný – zrušit zákaz prodeje v svátcích

Leo Luzar, člen hospodářského výboru

Stojíme opět před snahou otevřít zákon, který se ve svém důsledku zabývá ne námi jako zákazníky obchodů, ne vlastníky obchodů a prodejci, kteří se snaží nám zboží prodat, ale týká se těch, kteří v obchodech pracují. Je tady snaha zákon, který určuje státní svátky, které jsou pro velké obchody nad 250 metrů svátky, kdy mají zavřeno, zrušit.

Odpůrci tohoto zákona už v době přijímání původního návrhu říkali, že je špatný, protože neumožňuje volný pohyb zboží v rámci vlastníků obchodů, neumožňuje rozhodnout, jestli chtějí nebo nechtějí prodávat, chtějí nebo nechtějí slavit.

Návrh kolegů z ANO, který máme před sebou, šel ze Sněmovny do Senátu, neskrýval své ambice otevřít tento zákon, a jeho předkladatelé dlouhodobě tvrdili, že je pro ně ideální, kdyby byl zrušen úplně. Ale jelikož si uvědomují politickou realitu, jsou ochotni debatovat o tom, že stávající zákon, který říká, že obchody nad 250 metrů mají v určité sváteční dny zavřeno, budou chtít umožnit aspoň některému obchodu, aby byl otevřen. Jmenovitě hovoří o velkoobchodu.

Když se podíváme do reality této změny zákona, zjistíme, že se to vlastně týká pouze jednoho velkoobchodního řetězce. Už tato filozofie napovídá směřování úvah předkladatele. Buď podlehl výraznému lobbismu jedné velkoobchodní sítě, která splňuje tyto podmínky, což bych mu ve vší úctě nepřisuzoval, anebo je to pouze záminka tento zákon otevřít, aby bylo možné ho potažmo zrušit. To, na co jsme upozorňovali - že se jedná o skrytou snahu platný zákon zrušit, se ukázalo po vratce Senátu jako pravdivé. Opět je tady tendence dostat debatu do stavu, že Sněmovna ho svou většinou zruší.

Nyní se vraťme ke skupině, o které skoro nikdo nehovoří. To jsou lidé pracující v těchto obchodech. Ve Sněmovně se konaly semináře, kde byli zástupci pracujících velkoobchodů, které mají zavřeno o svátcích vyznačených v zákoně, a hovořili o prospěšnosti. Drtivá většina přítomných hovořila o tom, že to pro ně představuje určitou úlevu, výhodu a že by rádi, aby to bylo zachováno, popř. rozšířeno na všechny svátky.

To může být k diskusi v dalším pokračování rozvoje tohoto zákona, a znovu se vracím do doby, kdy byl přijat v kompromisním řešení. Přijaly se pouze některé svátky, aby se ukázalo, jestli zavření obchodů v tyto dny je pro ně natolik ekonomicky likvidační, že se k tomu někdy v budoucnu vrátíme a posoudíme a řekneme - nechceme likvidovat tyto obchody.

I ukázalo se v době platnosti tohoto zákona, že likvidační není. Ba naopak, možná se ve dnech předcházejících dnu uzavření výrazně zvyšují tržby v těchto obchodech, lidé se v panice z uzavřeného dne předzásobují, a obvykle ne na jeden den, ale přeženou to. Zakže je tady výrazný nárůst tržeb pro obchody, které mají zavřeno. Ale je to pro ně méně komfortní. Druhá rovina věci, se kterou se předkladatelé nevypořádali, je motivace zaměstnanců, kteří jsou proti zrušení tohoto zákona. Jak je motivovat, aby do práce chodili a řekli si dobře, my v ty svátky pracovat budeme, konkrétně třeba o Vánocích, ale chceme to mít pořádně zaplaceno. Abychom si mohli zvážit a v kolektivu si říci ty, Aničko, jsi svobodná, ty přivítáš dvojnásobek, trojnásobek, čtyřnásobek platu a ve svátek půjdeš do obchodu, ale já, mám malé děti, a radši budu s nimi a oželím ty peníze navíc.

Ale toto předkladatelé nepředkládají v rámci řešení problému. Vidím v tom určité pokrytectví a vyhovění svému vlastnímu názoru, který nezakrytě dávají všanc, že nesouhlasí s tímto zákonem, a návrh, který projednáváme, je pouze zástupný, aby mohl otevřít tuto záležitost a zrušit zákon jako celek. To se ukáže, až se bude hlasovat o návrzích ze Senátu. Ti, kteří podporovali sněmovní verzi, budou stát před tím, jestli zůstanou v podpoře pouze sněmovní, umožní i tomu jednomu velkoobchodu, aby byl otevřen, anebo podpoří verzi senátní, která zákon ruší jako celek. Ukáže se, kdo byl pokrytec a kdo to myslel opravdu vážně s tím jedním velkoobchodem.

A ještě chci upozornit na jednu rovinu, návrh není dokonalý, protože hovoří o velkoobchodech, jinými slovy o těch, kteří prodávají v rámci velkoobchodního systému, tzn. evidovaných podnikatelích. Ale těchto obchodů by mohlo být podstatně více. I ti, kteří mají více než 250 metrů čtverečních a prodávají běžnému, tj. konečnému spotřebiteli, by si mohli zavést svůj vlastní boční systém. Stačí jim jeden podnikatel, jedna OSVČ, se kterou uzavřou smlouvu o velkoobchodním prodeji, a dají jí nějakou kartičku. V ten moment se dle tohoto návrhu stanou velkoobchodem, který prodává podnikatelům, a vypadnou z této evidence. To mi předkladatelé nevyvrátili.

Opět se vracím k záměru předkladatele. Jedná se opravdu o snahu zrušit tento zákon, proto s tím nemůžu souhlasit. A jsem rád, že z pravé strany spektra zaznívá, že to je přesně to, co tady budou obhajovat. Mrzí mě ovšem, že ze středu Sněmovny, která je vládním středem, toto jasné přiznání nezaznělo, ale pouze pokrytecké: my chceme umožnit obchodníkům pouze nakupovat ve velkoobchodě. A tady se to ukáže v hlasování. To budu opravdu sledovat a se mnou určitě všichni zaměstnanci, jejich rodiny i další, kteří si uvědomují, že tato společnost čím dál více míří ke konzumu, a systém, který je tu nastaven, bezohledně nutí zaměstnance, aby i ve sváteční dny chodili do práce, byť to není nutné. Upozorňuji na příklad velké části Evropy, které bychom se rádi v kultuře, v systému přiblížili, kde je běžné, že obchody jsou třeba v neděli zavřené. Proč v tomto konkrétním příkladě nezohledníme jejich zkušenosti?

Toto prostě není souboj mezi těmi, kteří chtějí nakupovat, a těmi, kteří chtějí prodávat. Tento souboj se odehrává v tržním prostředí úplně jiného rozměru. Teď jde opravdu jedině o zaměstnance, o ty, kteří by kvůli tomuto zákonu mohli ztratit možnost být o svátcích doma.

Ke stanovisku Sněmovny k současné situaci na turecko-syrské hranici

Jde o totální selhání NATO

Vojtěch Filip, místopředseda Sněmovny

Nechci opakovat, co tady bylo řečeno. Jde o zásadní porušení mezinárodního práva, na tom musíme trvat. To je součást našeho konsenzu v Poslanecké sněmovně. Že jde o porušení mezinárodního válečného práva, o tom taky není pochyb, protože jde o civilní cíle. O tom, že jde o porušení mezinárodního humanitárního práva, také není pochyb. Je namístě, že vláda přijala usnesení, které se k tomu vyjadřuje.

Není také pochyb o tom, co říkala kolegyně Jana Černochová (ODS), že jde o totální selhání NATO, nikoliv pouze porušením zakládajících článků. Ale jde o to, že v podstatě Spojené státy americké vrazily klín mezi USA a Evropu právě tím, že ustoupily Turecku a nechaly bez odporu napadnout jiný suverénní stát. Syrská arabská republika je suverénním státem, je státem OSN a je zmítána chaosem, který do ní někdo v roce 2011 implantoval. A to, že se podařilo po velkých peripetiích a s pomocí mezinárodního společenství ten konflikt nějakým způsobem řešit, není dořešen, neznamená, že tam chaos a válečná vřava nemůže znovu začít.

Co také nelze zpochybnit? Nelze zpochybnit to, že to území nenáleží Turecku a rozhodovat o jiném státu tím, že tam pošlu vojáky, není možné.

Co je ale také důležité - nebudu nazývat ani prezidenta Erdogana, ani jiné státníky, jestli jsou demokraté, nebo jsou to diktátoři, protože respektuji článek 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech u nás vyhlášený jako č. 120/1976 Sb., tzn. že každý národ, každý stát má právo na vlastní politický režim a na vlastní využívání přírodních zdrojů. Proto budu hovořit jenom o tom, co je v rozporu s mezinárodním právem. A jsem přesvědčen, že je naší povinností, abychom přispěli k návratu principu mezinárodního práva. Proto jsem rád, že v tom konsenzuálním usnesení je požadavek na vládu ČR, abychom jednali s těmi, kteří v Radě bezpečnosti mohou rozhodnout o tom, že místo válečných konfliktů začnou diplomatická jednání. Vím, že to je velmi těžké, a jsem přesvědčen o tom, že existuje několik cest, kterými může mezinárodní společenství a jediný autoritativní orgán, to je Rada bezpečnosti OSN, rozhodnout o tom, jak se ta jednání povedou a kde. Nabízí se již jednou osvědčené centrum Euroasie, Nur-Sultan, dřívější Astana, hl. město Kazachstánu, kde už se ta jednání opakovala. Samozřejmě by bylo nejvhodnější začít v New Yorku, přímo na půdě OSN, a byl bych rád, aby ČR v tom byla aktivní jak na jednání Evropské rady, tak i v jiných orgánech, ve kterých zasedáme.

Co mne naplňuje obavami? Je to neochota některých stálých členů Rady bezpečnosti se vypořádat s tímto problémem ve prospěch národů na principu práva národů na sebeurčení. Já jsem to již několikrát říkal i na půdě Sněmovny. Kurdská autonomie, kurdský stát měl vzniknout po první světové válce, po druhé světové válce, a nikdy nevznikl. Nedivme se tedy touze Kurdů vytvořit si alespoň podmínky pro vznik vlastního státu. Autonomie, která tam vzniká, přeci neohrožuje při jednání jenom Turecko, ale týká se jak Iráku, tak Sýrie. Týká se to i Íránu. A v tomto ohledu je potřeba přizvat tyto státy k takovému jednání, které by RB OSN organizovala.

Jednání je více než zbraně

Jsem velmi rozezlen, když jsou představitelé parlamentu odsuzováni za to, že realizují nějaký projekt, který po nich občané toho kterého státu chtějí. Myslím tím rozsudky španělských soudů nad představiteli Katalánska. To neukazuje nic dobrého. Já jsem obrečel Československo jako svůj stát, ale respektoval jsem, že Češi a Slováci byli schopni najít v sobě dost sil, aby překonali vnitřní rozpory a našli dokonce i dost sil na to, aby zvolili společný postup, jak dál jednat se svými sousedy, jak dál jednat v mezinárodním společenství, a jak dokonce v jednom okamžiku rozhodnout i o tom, jak budou spolupracovat v EU. Jsme příkladem a můžeme ten příklad klidně přednášet na mezinárodním fóru.

Dovolte mi tedy na závěr: Nechci vyvolávat konflikt, nechci, abychom se podíleli na tom, že na případnou žádost Turecka vyšleme Armádu ČR ve prospěch našeho koaličního partnera, tedy turecké armády, na potlačování Kurdů v Sýrii. To bych musel odmítnout a s odkazem na článek 43 Ústavy ČR při takovém jednání Sněmovny vyslovit zásadní nesouhlas, přestože bych věděl, že pro mnohé by to bylo porušení našeho závazku k Severoatlantické smlouvě. Ale říkám to tady nahlas, abychom si uvědomili, do jak absurdní situace nás USA v Sýrii dostaly. Je to druhé totální selhání této smlouvy. První bylo při ochraně vnější hranice Evropy, když řekli, že to není jejich věcí, a když to nebylo zvladatelné, tak nepřišli s žádným návrhem, který by byl pro Evropu přijatelný. Jsem přesvědčen, že Česká republika, česká diplomacie musí vynaložit veškeré úsilí, které umožňuje naše jednání, naše postavení v OSN, v EU i v NATO, k tomu, abychom dali svůj hlas ve prospěch diplomatického jednání proti vojenské agresi.

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Jsem přesvědčen, že jednání je více než zbraně. Jsem přesvědčen o tom, že hlas Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je ještě autoritativnější než jenom hlas vlády, protože je to hlas všech těch, kteří na tento minimální konsenzus, ke kterému chceme přistoupit, hlasovali. Je to tedy věc, která je v zájmu všech občanů ČR, a já to říkám za naše voliče. Ti, kteří budou hlasovat pro to usnesení, to budu říkat za své voliče. A to bude ta síla, kterou bude mít za sebou vláda ČR. Nejen koalici, nejen ty, kteří ji tolerují, ale i ty, kteří jsou k ní v opozici. To je důležitý vzkaz pro mezinárodní společenství. Doufám, že budeme schopni najít konsenzus vždycky, když půjde o tak vážnou věc, která hrozí nejvyšším bezpečnostním rizikem pro ČR. Neříkám pro Evropskou unii, ale pro Českou republiku. Protože tady musíme hájit svůj zájem i vůči těm, kteří zatím nenašli tolik sil, jako nacházíme my.

K informaci vlády o výběrovém řízení na mýtný systém

Dopravci jako oběti a rukojmí ministerstva dopravy?

Květa Matušovská, místopředsedkyně hospodářského výboru

O tomto problému jsme už několikrát jednali v kontrolním výboru, už od roku 2014 jednáme pravidelně každý čtvrtrok, kdy ministerstvo dopravy předkládá informace o průběhu výběrového řízení na dodavatele a provozovatele mýtného systému. V současnosti to vlastně bude každý měsíc, jak jsme si schválili.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepravomocně zakázal plnění smlouvy na nový mýtný systém mezi ministerstvem dopravy a konsorciem CzechToll a SkyToll. Zákaz však začne platit až za rok po pravomocném rozhodnutí úřadu. Ministerstvo dopravy potvrdilo, že proti němu podá rozklad. Vy jste také potvrdil informaci (hovoří k ministrovi dopravy), že resort zahájil záložní plán, kdy chce v nejhorším případě hledat pouze nového provozovatele služeb.

Jak si v tomto směru mají připadat dopravci, kteří se stávají v těchto dnech obětí a rukojmími v důsledku neschopnosti ministerstva dopravy? Dopravci, kteří si musejí pořizovat nové palubní jednotky a z důvodu těchto alarmujících informací se do toho moc nehrnou. Zatím je zaregistrováno 38 000 vozidel od čtyř tisíc dopravců. Začínají se také ozývat kritizující názory z řad ČSSD, kdy zde musím připomenout, že nápad na rozšíření mýtného systému na silnice I. třídy byl jejich nápad, tentokrát se jednalo až o 3000 km, a musíme přiznat, že necelých 900 km bylo politickým rozhodnutím předchozí vlády.

Zde je tedy také třeba zmínka o další pohádce v kontextu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kdy místo aby bylo zrušeno plnění smlouvy okamžitě a pokračovalo se na přechodnou dobu stávajícím systémem, tak zavedeme na rok nový systém - a potom co? Další experiment? Nebo myslíte, že vysoutěžíme jenom službu? Opravdu věříte, pane ministře, že bude řešeno nové výběrové řízení za služby? Dává smysl oddělení provozu systému od dodavatele hardwaru? Je nutné zmínit, že nemile tohle dopadne na dopravce, ale hlavně ta nejistota může dopadnout v důsledku kolapsu celého systému včetně výpadku státního rozpočtu.

Vážený pane ministře, v kontrolním výboru byste měl detailní informace o průběhu výběrového řízení předkládat k 23. říjnu, k 6. listopadu a 4. prosinci. Těšíme se, že nám řeknete všechny věci, které budete vědět, a že nový systém bude jak od 1. 12., tak od 1. 1. fungovat.

Z odpovědí členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip interpeloval ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) ve věci budování jednotného informačního systému MPSV a stavu postupného nahrazování systému společnosti OKsystem.

Bude nový informační systém včas?

Vojtěch Filip: Na předchozím jednání jsem načetl doplňující otázky, které mne vedly k tomu, že jsem nesouhlasil s odpovědí paní ministryně. Věřím, že paní ministryně na ty otázky bude moci odpovědět. Cílem je dostat se k tomu, aby harmonogram, který je v ekonomickém systému Úřadu práce, byl opravdu spuštěn k 1. 1. 2020. Vím, že to není zcela v rukou paní ministryně. Chápu její složitou pozici v obchodních vztazích, které neuzavírala, zdědila je, a je potřeba, abychom o tom byli informováni, protože ten systém zahrnuje velké množství občanů ČR.

Jana Maláčová: Nejprve mi dovolte, vážený pane místopředsedo, vás ujistit, že dokončení přechodu na nové agendové systémy považuji za prioritní úkol, jehož postupné plnění je pravidelně kontrolováno v rámci mnou zřízené rezortní kontrolní pracovní skupiny složené z nejvyššího vedení rezortu MPSV. V rámci této kontrolní skupiny dochází mj. ke kontrole milníků stanovených v rámci integračního harmonogramu. Pokud dojde k jakékoliv odchylce, ať již v řádu dvou týdnů, nebo částky dvou milionů korun, tak bezprostředně kvůli těmto odchylkám konáme.

K vašemu dotazu ohledně vymezení rozsahu systému a jeho funkcí mohu sdělit, že přesný popis rozsahu dodávky každého systému je uveden v cílovém návrhu řešení, tzv. solution design document, včetně analytických a architektonických modelů. Minimálně pět měsíců před nasazením systému do produkce je dodáván kompletní plán přechodu, tzv. cut over document, kde jsou informace potřebné pro uvedení výstupů projektu do produkčního stavu.

Připravenost každého funkčního celku je ověřována v rámci standardních testovacích fází. Mezi současná hlavní rizika patří zejména komplexita řešení a počet závislostí mezi jednotlivými systémy; kapacitní možnosti ze strany věcných garantů, kteří provádějí testování nově nasazovaných systémů, reportují chyby a následně musí opravy přetestovávat, a to za současného zajištění běžné agendy; dále pak složitost smluvních vztahů - to jste zmiňoval - a příprava navazujících veřejných zakázek, jejichž zpracování klade vysoké požadavky na personální kapacity věcných a technických garantů a IT architektů.

Analýza rizik včetně jejich mitigace probíhá v rámci projektového řízení na úrovni každého projektu v rámci programového řízení na úrovni programu ISPV, případně na úrovni nejvyššího vedení v rámci již zmíněné rezortní kontrolní pracovní skupiny pro IT, případně i na úrovni porady vedení. Je to zhruba dvakrát měsíčně, kdy na poradě vedení MPSV to probíráme velmi detailně.

Závislosti mezi jednotlivými projekty jsou evidovány v IT roadmapě a integračním harmonogramu s integračním i milníky. Detailní analýza dopadu případného nenasazení projektu SE Úřadu práce k 1.1. 2020 neexistuje, neboť všechny okolní systémy jsou dlouhodobě připravovány právě na spuštění projektu SE Úřadu práce. V případě jeho nenasazení by došlo ke zpoždění nasazení do produkce ostatních klíčových projektů.

K vašemu doplňujícímu dotazu ohledně nekonzistencí si dovoluji nejprve doplnit informaci ohledně dalšího postupu MPSV. Jak jsem již uvedla ve své odpovědi k původní interpelaci, z analýzy dat provedených pracovníky Úřadu práce po oznámení zjištění datových nekonzistencí vyplynulo, že v jimi prověřovaném vzorku se jedná o falešně pozitivní zjištění, kdy chyba není ve zkoumaných datech, ale v jejich interpretaci v rámci použitých migračních algoritmů dodavatele migračních služeb z let 2017 a 2018. MPSV v reakci na tuto informaci znovu oslovilo Úřad práce ČR s žádostí o doplnění informace za účelem získání větší jistoty nad správností závěru Úřadu práce ČR. Na základě doplněné informace MPSV došlo k závěru, že většina nekonzistencí neznamená chybu výpočtu výše platby, ale vznikla nesouladem mezi agendovým a ekonomickým systémem, což je způsobeno nezajištěním automatických přenosů dat mezi ekonomickým a agendovým systémem. Jedná se například o manuální zadávání úroků u některých agend, nebo takové nesrovnalosti pocházejí z období migrací z Fujitsu do OK aplikací na přelomu let 2013 a 2014.

K vaší doplňující otázce, jak ovlivňuje existence nekonzistentností možnost řádné a včasné migrace dat pro potřeby IS Zaměstnanost, sděluji, že pro většinu oblasti v IS Zaměstnanost budou migrována data nejdéle z období roku 2015. V případě zjištění nekonzistencí v průběhu migrace z OK aplikací do nového IS ZAM bude k čištění dat přistoupeno individuálně, například s rozlišením, zda se jedná o platební, či pouze evidenční data. Jak jsem již uvedla ve své původní odpovědi, nekonzistence z let 2011 až 2014 byly způsobeny převážně migrací ze systému poskytovaného společností Fujitsu zpět do OK aplikací. Nejedná se tedy o pochybení společnosti OKsystem, které pouze převzalo migrovaná data ze systému dodávaných společností Fujitsu.

Co se týká vašeho dotazu, zda společnost OKsystem pochybila při realizaci projektu ověření konzistence dat v roce 2014, tak bych ráda uvedla, že se jednalo pravděpodobně o projekt verifikace dat a přípravy dat k dalšímu použití, kdy výstupy tohoto projektu byly dle předávacího protokolu podepsaného z 18. 2. 2013 předány na pěti datových nosičích ministerstvu práce a sociálních věcí k dalšímu využití. Nelze tedy učinit závěr, že společnost OKsystem pochybila. Pokud bude zjištěno, že nekonzistence vznikla v důsledku porušení smluvních povinností dodavatele a následkem toho vznikla MPSV škoda, bude MPSV uhrazení takové škody po dodavateli požadovat. V tuto chvíli nicméně ministerstvo prověřuje související právní a věcné aspekty.

Ve vaší poslední doplňující otázce ohledně řešení agendového systému na výplatu nepojistných dávek vás mohu ujistit, že analyzujeme všechny možnosti, jak zajistit výplatu dávek po roce 2020, a to i pro případ, že výběr dodavatele soutěže na IT systém na výplatu dávek bude opětovně zpožděn podaným návrhem na zahájení řízení u ÚOHS. Pro takový případ opětovně prověřujeme, za jakých podmínek by bylo na nezbytně nutnou dobu realizovatelné transparentní otevřené zadávací řízení na rozvoj a provoz stávajícího systému. Ve hře zůstává i varianta smíru v soudním řízení o platnosti odstoupení od smlouvy se společností OKsystem, kterou MPSV uzavřelo na základě otevřeného zadávacího řízení v roce 2016, a následně od ní v roce 2017 pro nedostatečnou součinnost dodavatele odstoupilo.

Detailnější informace k řešení IS DAV i stav dalších projektů je uveden v podkladu vypracovaném pro 36. schůzi výboru pro sociální politiku plánovanou dne 19. září 2019. Obecně lze konstatovat, že vyjma systému IS DAV jsou všechny klíčové projekty JISPSV ve stavu finálního testování včetně takzvaného end-to-end testu. Výsledky z testování MPSV zohledňuje v úpravě budoucí resortní architektury a i při přípravě nových veřejných zakázek na zajištění provozu a rozvoje systému integrovaná provozní a podpůrná data a ekonomického systému Úřadu práce ČR a MPSV.

Vojtěch Filip: Děkuji za doplnění odpovědí na otázky, ale mám ještě dvě otázky. Vy jste řekla, že ty systémy mají být testovány pět měsíců před zahájením. Rád bych věděl, jak dopadl test vzhledem k tomu, že je říjen a má to běžet k 1. lednu 2020. Jak dopadl poslední test systému, který byl proveden? A jestli zajišťuje jak samotný systém, tak jeho bezpečnost, to znamená, jestli nemůžou být prolomena data.

A k třetí doplňující otázce jste uvedla, jestli provádíte analýzu zajištění dodávek nového systému. Já jsem se ptal, jestli je zajištěna dodávka nového systému s garancí dodání 1. 1. 2021. Mně ta analýza nestačí. Jaký je její výsledek? Nebo jestli bude výsledek té analýzy sdělen. Stačí, když to doplníte výboru pro sociální politiku. Jestli to má fungovat, tak podle mého soudu provádění analýzy nebude postačovat.

Míjíme se v datech

Jana Maláčová: Myslím, že se míjíme v těch datech. IS DAV má být nasazen k 1. 1. 2021. A pokud máme mít pět měsíců předtím testování nasazení systému, tak máme stále teď, jestli správně počítám, devět měsíců čas. A 1. 1. spouštíme SE Úřadu práce. Tolik, aby nedocházelo k záměně těchto dvou systémů.

Vojtěch Filip: To se míjíme. Vy jste řekla, že ten systém se zkouší, a že pět měsíců před jeho spuštěním se provádí jeho zkouška. A my máme tři měsíce do spuštění toho prvního systému. A k tomu IS DAV jste řekla, že provádíte analýzu. Ale tam je potřeba vědět, jestli roku 2021 bude zajištěna dodávka nového systému. To znamená, že analýza toho systému měla být provedena a má být ve výběrovém řízení. Vy sama jste uvedla, že to není jednoduché. Spory, které se vedou přes ÚOHS, si dovedu představit.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Mně jde tedy o to, jestli pro spouštění nového systému, před pěti měsíci, tzn. v srpnu, byla provedena zkouška, jestli byla úspěšná. A druhá otázka je, jaký je výsledek analýzy IS DAV, nebo jestli ještě není dokončena. To znamená, jestli je nebo není zajištěno vypsání výběrového řízení, garance dodání IS DAV k 1. 1. 2021. Na to jsem se ptal. U prvního máte mít zkoušku v srpnu za sebou. A u druhého mně analýza nestačí. Mně jde o to, jestli výsledek analýzy je např. zpřesnění toho výběrového řízení a jeho zajištění.

Jana Maláčová: Dvě věci. Správní ekonomika Úřadu práce, která má běžet od 1. 1. 2020 - tam běží testování od června 2019 a vše běží tak, jak má. Co se týká IS DAV, kde jsou všechny ty problémy, které jsem popsala s ÚOHS, tak říkám, že v tuto chvíli analyzujeme všechny možnosti, jak zajistit výplatu dávek i po 1. 1. i po roce 2020, to znamená od 1.1. 2021. Jedná se o kritickou infrastrukturu státu, a to i pro případ, - mohu to přečíst ještě jednou - že výběr dodavatele v soutěži na IT systém na výplatu dávek bude opětovně zpožděn podaným návrhem na zahájení řízení u ÚOHS. Pro takový případ opětovně prověřujeme, za jakých podmínek by bylo na nezbytně nutnou dobu realizovatelné transparentní otevřené zadávací řízení na rozvoj a provoz stávajícího systému.

Za druhé. Ve hře zůstává i varianta smíru v soudním řízení o platnosti odstoupení od smlouvy ve společnosti OKsystem, kterou MPSV uzavřelo na základě otevřeného zadávacího řízení v roce 2016 a následně od ní v roce 2017 pro nedostatečnou součinnost dodavatele odstoupilo.

Už si rozumíme!

Vojtěch Filip: Tak teď si rozumíme. Jestliže ta zkouška dopadla dobře a garantujete, že 1. 1. 2020 to pojede, ty úřady práce, jsem spokojen.

Druhá věc je: Pokud mi slíbíte, že minimálně výsledek jednání, který nabízíte, sdělíte aspoň výboru v nějakém reálném čase, nebudu požadovat odmítnutí vaší dodatečné odpovědi, protože vám rozumím velmi dobře. Jestliže máte před sebou jednání a řeknete, dejme tomu, že v listopadu sdělíte výboru pro sociální politiku nějaký výsledek, tak se s tím spokojím, případně vás budu interpelovat později, kdyby ten smír nedopadl. Ale to bych rád věděl, k jakému datu předpokládáte, že k jednání u agendy systému nepojistných dávek můžete garantovat, že zajišťujeme ten nebo onen termín, rozumím, že je to momentálně v jednání. Ale žádný termín, kde bychom se dozvěděli, jak to jednání dopadne a jestli ty nepojistné dávky budeme mít 2021 nebo až 2022? Ve vašem vystoupení bylo jasné, že tam zpoždění nastává.

Já bych rád věděl, kdy nám můžete dát další informaci. Teď vás nechci trápit, že budeme odmítat vaši odpověď, protože vím, že byla zpracována velmi poctivě. Ale tyto otázky jsou logické z vaší odpovědi. Je to záležitost, která má svoje konsekvence. Mimo jiné stojí ministerstvo, které řídíte, nemalé částky, které by mohlo utrácet ve prospěch sociálně potřebných, nikoliv za placení softwarových firem.

Jana Maláčová: Výbor pro sociální politiku informujeme na měsíční bázi, ještě častěji příslušný podvýbor, takže informovanost je tu dostatečná. Také jsem naznačila řešení, která máme ve výhledu. ÚOHS má rozhodnout do 4. prosince, takže řešení pravděpodobně bude známé během několika týdnů. Na výboru pro sociální politiku jsme maximálně transparentní, opravdu jsme otevřeli veškeré karty. A co se týká vašeho požadavku, abych slíbila, že v roce 2020 budou ty systémy fungovat, tak vám řeknu, že mám povinnost jako ministryně práce a sociálních věcí zajistit provoz kritické infrastruktury státu. My nemáme od 1. 1. 2021 v tuto chvíli ten provoz zajištěn. Velmi intenzivně na něm pracujeme, říkám, do 4. prosince 2019 má ÚOHS rozhodnout, a já si nedokážu představit, že by kritická infrastruktura státu nebyla zajištěna. Je to systém, přes který protéká ročně přes 80 mld. Kč na dávkách. A neexistuje žádná záležitost, která by mě nyní více zaměstnávala než právě tato.

