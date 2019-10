pomník mistra Jana Husa. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Kdo hájí Beneše, hájí republiku!

Klub českého pohraničí zorganizoval v sobotu u příležitosti 101. výročí vzniku Československa celorepublikové veřejné shromáždění k uctění odkazu prezidenta Edvarda Beneše. Manifestace u pomníku mistra Jana Husa na Husově náměstí v Táboře, zahájené husitským chorálem, se zúčastnilo na 500 vlastenců.

K hlavním řečníkům patřil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Ocenil, že se v Táboře sešli lidé z celé republiky. Zmínil zákon o zásluhách Edvarda Beneše o Československou republiku. Zdůraznil důležitost českého jazyka pro Českou republiku a odsoudil snahy, které zabránily přijetí zákona na jeho ochranu. Ocenil i odkaz Beneše pro následující generace: »Kéž by takových politiků a státníků bylo v republice víc. Mnoho následovatelů nemá, ale určitě existuje zdravá část těch, kteří takovou politiku mohou znovu nejen založit, ale také v ní pokračovat a získat pro takovou politiku podporu širokých vrstev českého národa, našich obyvatel a všech těch, kterým záleží na tom, jak budou žít oni, jejich děti, jejich vnuci. Ať žije odkaz Edvarda Beneše, ať žijí ti, kteří ho umí udržet ve svém srdci a ve své mysli,« řekl Filip.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Nad manifestací převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman. Protože se nemohl osobně zúčastnit, byl účastníkům přečten dopis, kterým se k podpoře akce hlava státu přihlásila.

S projevem na manifestaci vystoupil Jaroslav Bašta, bývalý ministr a někdejší velvyslanec ČR v Ruské federaci a na Ukrajině, který rovněž pracoval jako ředitel Bezpečnostní informační služby. Zdůraznil, že bezmála 75 let po skončení druhé světové války dochází k revizi dějin. »S nástupem druhé vlny studené války po roce 2008, kdy se Ruská federace stala znovu nepřítelem Západu číslo jedna, revize historie nabrala na obrátkách i u nás v České republice,« upozornil Bašta. Důvod, proč se právě dekrety prezidenta republiky staly na počátku 90. let prvořadým cílem útoků ze strany organizací sudetských Němců a jejich českých spojenců, je podle Bašty jasný. »Velmi dobře to vyjádřil náš bývalý prezident Václav Klaus svým výrokem o tom, že o peníze jde vždy až na prvním místě. Je docela poučné sledovat dlouholetou snahu o zpochybnění dekretů, aby se nakonec po třech čtvrtinách století dosáhlo jejich kýženého zrušení,« varoval Bašta. Své vystoupení uzavřel slovy: »Za této situace se i z připomínek dějinných událostí stává politikum a boj za pravdu. Proto jsme se tady sešli, abychom vzpomněli výročí vzniku Československé republiky osmadvacátého října 1918 a jasně řekli, že stále platí historie napsaná vítězi druhé světové války, protože Československo mezi ně také patří. A jiný výklad si vnutit nedáme!«

Také předseda Národní rady Klubu českého pohraničí Gustav Janáček odsoudil překrucování dějin, jehož jsme ve veřejném prostoru stále častěji svědky. »Smutné na tom všem je, že mnohého toho všeho se účastní lidé, kteří mají ve svých dokladech českou národnost,« postesknul si Janáček.

Účastníky manifestace pozdravil i zástupce spolku Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, brigádní generál Josef Prokeš. Uvedl, že si váží možnosti promluvit na shromáždění, které je věnováno nejdůležitější události v dějinách naší společnosti, a to vzniku Československé republiky. »Nejsou již mezi námi ti, kteří se zasloužili o vznik republiky, ale jsou mezi námi ti, kteří museli před více než 80 lety opustit své domovy, často i rodiny, v pohraničí postoupeném Německu a dalším sousedním státům. Jsou mezi námi ti, kteří se zbraní v ruce bojovali za obnovu svobody a samostatnosti naší vlasti, jsou mezi námi ti, kteří před 75 lety osidlovali pohraničí po odsunu bývalých občanů Československé republiky německé národnosti, ať jako osídlenci nebo velitelé státní moci,« připomněl Prokeš.

Ke shromážděným promluvil rovněž brněnský historik Jiří Jaroš Nickelli. »Kdo hájí Beneše a dekrety, hájí republiku. Kdo haní Beneše a omlouvá Sudety, je nepřítel republiky,« prohlásil. Podrobně probral jednotlivé kroky Beneše před druhou světovou válkou a v jejím průběhu a rozebíral podmínky, za nichž k nim docházelo. Vyvrátil řadu obvinění, která jsou vůči Benešovi neprávem vznášena. Připomněl naopak skutečné zrady a nepřátelské akty dalších evropských politiků. »Nelze připustit, aby odkaz Beneše byl neustále pošlapáván, aby se republika změnila v kolonii cizích mocností, aby se stala jakýmsi druhým protektorátem nebo spolkovou zemí cizích zemí. Síly, jež o to usilují, zejména domácí kolaboranty tohoto typu, musí občané, včetně oné zatím mlčící většiny, zastavit,« uzavřel Nickelli.

Zazněl rovněž autentický záznam projevu prezidenta Beneše z 20. prosince 1945, věnovaný poválečným vztahům mezi naší republikou a Němci, v němž varoval, že se nebudou vyvíjet jednoduše, že se budou viníci snažit zbavit odpovědnosti a že vzniknou nové požadavky vůči našemu státu.

Dále vystoupil například náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Jaromír Novák, který promluvil o nutnosti vážit si obětí druhé světové války. Předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová mluvila o suverenitě České republiky v současné Evropě. Předseda strany Rozumní Petr Hannig vyzdvihl důležitost kultury a českého jazyka pro náš národ. A také předsedkyně Republikové rady Levicových klubů žen Květa Šlahúnková vystoupila se zdravicí.

V závěru shromáždění přijalo tzv. Táborský manifest, v němž je požadována omluva sudetských Němců za škody způsobené českému národu a také za hrubé urážky prezidenta Edvarda Beneše. Vládu manifest vyzývá, aby neumožnila konání sudetoněmeckých srazů na území ČR.

Členové delegací i jednotlivci se již v dopoledních hodinách zastavovali v Sezimově Ústí, kde pokládali samostatně věnce a kytice u hrobky Hany a Edvarda Benešových. Mnozí rovněž navštívili Památník Dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky, kde zhlédli audiovizuální program. Část z nich navštívila vilu Hany a Edvarda Benešových s odborným průvodcem. K nim patřila i předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá.

Miroslav MARŠÁLEK