28. říjen – svátek demokratického republikanismu

U příležitosti 101. výročí od založení samostatného československého státu uspořádaly Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení zahraničních vojáků druhé světové války, Sdružení domácího odboje a partyzánů, Sdružení českého národního povstání a další organizace slavnostní shromáždění. Akce se konala v Míčovně Pražského hradu.

Předseda ČSBS Jaroslav Vodička ve svém projevu uvedl, že jsme svědky nových realit, na které upozorňoval po válce prezident Edvard Beneš, a to znovuzrození sil neonacismu a fašismu v Evropě. Proto je ostudné, řekl, že jsou tací, kteří se snaží bagatelizovat tyto jevy, anebo navíc ještě ostrakizovat v české společnosti samotný ČSBS, který je hlavním nositelem odbojových tradic protifašistického odboje, protože sdružuje bojovníky proti nacismu, přeživší holocaust a jejich rodinné příslušníky a další občany-antifašisty. »Pro ty, kteří by na to chtěli zapomenout a náš svaz tou či onou formou umlčet, je užitečné připomenout nesporný historický fakt: po německém nacistickém tažení a raziím proti Židům následovalo rozbití Československa, tj. hlavního výdobytku českého a slovenského národa ve 20. století. Nás nelze umlčet!« ubezpečil Vodička s tím, že svaz bude dále hájit národní a odbojové tradice a spolu s nimi samostatnost českého státu.

»Svátek 28. října je vyjádřením demokratického republikanismu,« navázal profesor Václav Pavlíček, předseda Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Vyzval k tomu, aby zůstaly v paměti naší i dalších generací osobnosti, díky kterým byla první ČSR republikou demokratickou. Pavlíček připomněl, že tomu bylo právě 80 let (1939), co se v Praze konala velká manifestace odporu českého národa proti německé okupaci. Během ní byl zastřelen pekařský dělník Václav Sedláček a vysokoškolský student Jan Opletal, který zraněním podlehl 11. listopadu a jeho pohřeb se stal záminkou pro brutální německou perzekuci českých vysokoškoláků a uzavření českých vysokých škol.

Pavlíček odsoudil odstraňování a hanění památky osvoboditelů od fašismu, čímž reagoval na vandalské zásahy do památníků rudoarmějců v Praze, Ostravě či Brně. Společný boj Spojenců sdružených v protifašistické koalici zabránil záhubě Židů, Romů a Slovanů, proto všem osvoboditelům musí patřit trvalý vděk, zdůraznil.

Prožíváme výjimečné okamžiky

Malé ohlédnutí i za uplynulými 30 lety provedl předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes, když zavzpomínal např. na podsunutou lež o údajném mrtvém z Národní třídy 17. listopadu 1989, na privatizaci, znehodnocení úspor, polistopadovou sociální a bytovou politiku, rozpad federace atd. Senioři oceňují svobodu a demokracii, ovšem mají právo hovořit o kvalitě seniorského života. »Prožíváme výjimečné a ojedinělé okamžiky. Slavíme stát, který neexistuje,« dodal Pernes.

Jako řečník měl vystoupit také tajemník Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus. Omluvil se však ze závažných důvodů. Díky organizátorům měli novináři možnost nahlédnout do jeho předem zaslaného textu, v němž zdůraznil, že navzdory obavám, které měli někteří příslušníci židovské komunity z vyhlášení ČSR, »Židé přijali Československo za své a postupem času se stali jeho největšími vlastenci. V době druhé světové války - bez ohledu na oběti nacistických koncentračních táborů – to byli právě Židé, kteří obětovali své životy na obou frontách, od Londýna po Duklu«.

Slavnostní ráz akce podtrhl nástup i odchod čestné stráže Armády ČR s historickým praporem, doprovázený husitským chorálem. Na závěr shromáždění se historickými prostory Míčovny Pražského hradu linuly tóny vybraných árií nejznámějších českých zpěvoher v interpretaci pěvkyně Michaely Katrákové. Doprovodila ji houslistka orchestru Národního divadla Radka Preislerová. Sympatické bylo, že do hlediště usedli také studenti a studentky Střední školy obchodu a služeb Teplice.

