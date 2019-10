Ilustrační FOTO - Haló noviny

Prodloužený víkend má na silnicích sedm obětí, i motorkáře

Sedm obětí a téměř 20 těžce zraněných si vyžádaly dopravní nehody o prodlouženém víkendu v Česku, vyplývá z policejních statistik. Mezi jejich účastníky se nezvykle pro konec října objevují motorkáři, kteří zřejmě využili teplé a slunečné počasí k posledním letošním vyjížďkám. Nejtragičtější byla páteční odpolední srážka osobního vozu s popelářským autem u Mníšku na Liberecku, kterou nepřežila matka a její dvě dcery.

Devětatřicetiletý motocyklista zemřel v neděli odpoledne při nehodě na Zlínsku. Při předjíždění prudce zabrzdil, upadl na silnici a poté narazil do svodidlového sloupku, uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Těžce zraněná byla také osádka motocyklu, který se v neděli odpoledne srazil s autobusem na Opavsku. Pětačtyřicetiletý řidič podle policie vjel do protisměru, jeho patnáctiletá spolujezdkyně byla po nehodě v ohrožení života, uvedli záchranáři.

Devětatřicetiletý řidič osobního automobilu zemřel v noci na neděli mezi obcemi Záhlinice na Kroměřížsku a Tlumačov na Zlínsku, když pravděpodobně i vlivem vysoké rychlosti zezadu narazil do pomalu jedoucího kombajnu s přívěsem. V neděli večer nepřežil nehodu na Královéhradecku řidič osobního vozu, který předjížděl kolonu aut a čelně se srazil s traktorem. Dvě ženy z dalšího vozu se lehce zranily.

Při nehodě u Mníšku na místě zemřela řidička osobního vozu a dítě, druhé dítě podlehlo těžkým zraněním při přepravě vrtulníkem do nemocnice. Řidič nákladního auta byl s lehkým zraněním převezen do libereckého traumacentra. Auta se střetla v levotočivé zatáčce, podle svědků osobní vůz vyjel do protisměru.

Policie srážku vyšetřuje pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Byly nařízeny soudní pitvy obětí. Na sociálních sítích se objevilo video údajné dcery řidičky, v němž naznačila, že její matka mohla nehodu způsobit úmyslně. Zemřely při ní její dvě mladší sestry, které soud minulý týden svěřil do péče jejich otci, uvedla. Dívka na videu také obvinila orgány sociální správy z neschopnosti, stály prý ve sporu o dcery na straně matky a nebraly zřetel na varování členů rodiny, že matka je schopná dětem ublížit. Otec matky i další lidé z jejího okolí takový výklad nehody odmítají.

(čtk)